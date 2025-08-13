Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

 ALERTĂ INFOCONS: Modele BMW cu risc major de incendiu din cauza defectelor la sistemul de înaltă tensiune

By: Mihai ROŞOIU

Date:

Consumatorii care dețin anumite modele BMW trebuie să fie atenți! InfoCons a emis o alertă importantă privind probleme grave identificate la modulele celulare din sistemul de înaltă tensiune ale unor autovehicule de pasageri ale mărcii BMW.

Din cauza unei neconformități în procesul de fabricație, cadrul modulului electric poate suferi defecțiuni care duc la oprirea întregului sistem electric al mașinii, cu risc semnificativ de incendiu.

Aceste vehicule nu respectă normele legale de omologare și supraveghere a pieței auto, punând în pericol siguranța pasagerilor și a celorlalți participanți la trafic.

InfoCons recomandă ferm proprietarilor să contacteze imediat reprezentanțele autorizate BMW pentru efectuarea verificărilor și luarea măsurilor necesare de siguranță.

Siguranța ta contează! Nu ignorați acest semnal de alarmă și acționați preventiv pentru a evita evenimente neplăcute.

Articolul precedent
DÂMBOVIȚEANUL FLORIN TĂNASE SUNĂ ADUNAREA
Mihai ROŞOIU
Mihai ROŞOIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

DÂMBOVIȚEANUL FLORIN TĂNASE SUNĂ ADUNAREA

Mihai ROŞOIU Mihai ROŞOIU -
FCSB a înregistrat un nou eșec în SuperLiga, al treilea din...

SORANA CÎRSTEA A PĂRĂSIT CONCURSUL DE DUBLU LA CINCINNATI

Mihai ROŞOIU Mihai ROŞOIU -
Perechea Sorana Cîrstea/Anna Kalinskaia (România/Rusia) a fost eliminată, duminică, în...

CUM A FOST PRIMA ETAPĂ DIN LIGA A II-A

Mihai ROŞOIU Mihai ROŞOIU -
2 portari născuți în 2008 au debutat ca titulari în...

CUM A AJUNS CHINDIA ÎN TURUL 3 AL CUPEI ROMÂNIEI

Mihai ROŞOIU Mihai ROŞOIU -
Fără victorie în campionat, Chindia Târgoviște a reușit un succes...

News

Școala nr. 2 Titu -Târg nu se va închide!

Social 0
Laurențiu Costache, primarul Orașului Titu, demontează cu argumente informațiile...

Au început lucrări noi de anvelopare termică a blocurilor din Târgoviște!

Social 0
În cadrul Programului Primăriei Târgoviște, au început lucrările de...

Incendiu de vegetație în localitatea Colanu, pompierii din Târgoviște au intervenit rapid

Social 0
Pompierii din cadrul Detașamentului Târgoviște au fost solicitați să...

© 2023 Ziarul Dâmbovița