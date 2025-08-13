 ALERTĂ INFOCONS: Modele BMW cu risc major de incendiu din cauza defectelor la sistemul de înaltă tensiune

Consumatorii care dețin anumite modele BMW trebuie să fie atenți! InfoCons a emis o alertă importantă privind probleme grave identificate la modulele celulare din sistemul de înaltă tensiune ale unor autovehicule de pasageri ale mărcii BMW.

Din cauza unei neconformități în procesul de fabricație, cadrul modulului electric poate suferi defecțiuni care duc la oprirea întregului sistem electric al mașinii, cu risc semnificativ de incendiu.

Aceste vehicule nu respectă normele legale de omologare și supraveghere a pieței auto, punând în pericol siguranța pasagerilor și a celorlalți participanți la trafic.

InfoCons recomandă ferm proprietarilor să contacteze imediat reprezentanțele autorizate BMW pentru efectuarea verificărilor și luarea măsurilor necesare de siguranță.

Siguranța ta contează! Nu ignorați acest semnal de alarmă și acționați preventiv pentru a evita evenimente neplăcute.