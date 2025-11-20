Alertă InfoCons: Gel de păr Schwarzkopf retras de pe piață din cauza unui risc chimic major

InfoCons avertizează consumatorii în legătură cu un produs cosmetic neconform: Schwarzkopf – Gel de păr cu sclipici, 50 ml, retras de pe piața europeană după ce a fost depistat un risc chimic semnificativ.

Potrivit alertei, gelul conține 2-(4-terț-butilbenzil) propionaldehidă (BMHCA), o substanță interzisă în produsele cosmetice conform legislației europene.

Specialiștii atrag atenția că BMHCA poate:afecta sistemul reproducător,pune în pericol sănătatea fătului,provoca sensibilizarea pielii și reacții alergice.

Produsul nu respectă Regulamentul UE privind produsele cosmetice și nu ar trebui utilizat sub nicio formă.

InfoCons recomandă consumatorilor să verifice cu atenție etichetele produselor cosmetice și să evite utilizarea produselor care conțin substanțe interzise. Organizația subliniază că va continua monitorizarea pieței și informarea publicului pentru a preveni riscurile asupra sănătății.