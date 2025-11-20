Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Alertă InfoCons: Gel de păr Schwarzkopf retras de pe piață din cauza unui risc chimic major

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

InfoCons avertizează consumatorii în legătură cu un produs cosmetic neconform: Schwarzkopf – Gel de păr cu sclipici, 50 ml, retras de pe piața europeană după ce a fost depistat un risc chimic semnificativ.

Potrivit alertei, gelul conține 2-(4-terț-butilbenzil) propionaldehidă (BMHCA), o substanță interzisă în produsele cosmetice conform legislației europene.

Specialiștii atrag atenția că BMHCA poate:afecta sistemul reproducător,pune în pericol sănătatea fătului,provoca sensibilizarea pielii și reacții alergice.

Produsul nu respectă Regulamentul UE privind produsele cosmetice și nu ar trebui utilizat sub nicio formă.

InfoCons recomandă consumatorilor să verifice cu atenție etichetele produselor cosmetice și să evite utilizarea produselor care conțin substanțe interzise. Organizația subliniază că va continua monitorizarea pieței și informarea publicului pentru a preveni riscurile asupra sănătății.

Articolul precedent
Corneliu Ștefan: Am votat împotriva oricărei tăieri de salarii în sectorul bugetar
Articolul următor
ANSVSA avertizează: Riscuri majore la achiziția alimentelor din mediul online
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

PERSOANE CERCETATE PENTRU TRAFIC DE DROGURI DE RISC

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Dâmbovița,  împreună...

TRANSPORT NEAUTORIZAT DE DEȘEURI NEPERICULOASE, IDENTIFICAT DE POLIȚIȘTI

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgoviște au surprins, pe...

Zilele Bibliotecii Județene „I.H. Rădulescu” Dâmbovița, debut cu premii și evenimente culturale

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Zilele Bibliotecii Județene „I.H. Rădulescu” din Dâmbovița au debutat ieri, 19 noiembrie...

România află astăzi adversarele pentru Cupa Mondială 2026

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Astăzi, la ora 14:00, echipa națională de fotbal va afla adversara...

News

TRANSPORT NEAUTORIZAT DE DEȘEURI NEPERICULOASE, IDENTIFICAT DE POLIȚIȘTI

Social 0
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgoviște au surprins, pe...

ANSVSA avertizează: Riscuri majore la achiziția alimentelor din mediul online

Social 0
Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA)...

Tânăr prins la volan fără permis în Dâmbovița

Social 0
Polițiștii Secției Nr. 3 Poliție Rurală Butimanu au depistat...

© 2023 Ziarul Dâmbovița