Alertă în Valea Mare: Incendiu de vegetație uscată aproape de locuințe și cimitir

Pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată în comuna Valea Mare, satul Livezile.La fața locului, Detașamentul de Pompieri Găești a acționat cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă. Flăcările au amenințat locuințele din apropiere și cimitirul satului, fiind afectată o suprafață de aproximativ 5.000 de metri pătrați de vegetație uscată și mărăciniș, precum și un gard din lemn pe o lungime de circa 15 metri.

Incendiul este lichidat, iar echipele continuă intervenția pentru curățarea și înlăturarea efectelor negative provocate de foc. Autoritățile recomandă cetățenilor prudență sporită în perioadele secetoase și evitarea arderii vegetației uscate în apropierea locuințelor.