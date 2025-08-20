Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Alertă în Valea Mare: Incendiu de vegetație uscată aproape de locuințe și cimitir

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată în comuna Valea Mare, satul Livezile.La fața locului, Detașamentul de Pompieri Găești a acționat cu trei autospeciale de stingere cu apă și spumă. Flăcările au amenințat locuințele din apropiere și cimitirul satului, fiind afectată o suprafață de aproximativ 5.000 de metri pătrați de vegetație uscată și mărăciniș, precum și un gard din lemn pe o lungime de circa 15 metri.

Incendiul este lichidat, iar echipele continuă intervenția pentru curățarea și înlăturarea efectelor negative provocate de foc. Autoritățile recomandă cetățenilor prudență sporită în perioadele secetoase și evitarea arderii vegetației uscate în apropierea locuințelor.

Articolul precedent
Profesorii amenință cu boicotul primei zile de școală, proteste pentru abrogarea Legii Bolojan
Articolul următor
Important pentru beneficiarii de subvenții! Refuzul de a permite inspectarea fermei duce la pierderea întregii plăți pentru anul respectiv!
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

Accident rutier la Ungureni, trei persoane transportate la spital

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Ieri dimineață, în jurul orei 06:04, pompierii și echipajele medicale...

Alertă în Valea Mare: Incendiu de vegetație uscată aproape de locuințe și cimitir

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu...

Alcoolul la volan provoacă accidente,  Poliția Română lansează apel pentru conducere responsabilă

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
În contextul creșterii numărului de accidente rutiere cauzate de...

Cum să cumperi o asigurare online în siguranță

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Achiziționarea unei asigurări online poate fi rapidă și comodă,...

News

Alertă în Valea Mare: Incendiu de vegetație uscată aproape de locuințe și cimitir

Social 0
Pompierii au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu...

Accident rutier la Ungureni, trei persoane transportate la spital

Social 0
Ieri dimineață, în jurul orei 06:04, pompierii și echipajele medicale...

Cum să cumperi o asigurare online în siguranță

Social 0
Achiziționarea unei asigurări online poate fi rapidă și comodă,...

© 2023 Ziarul Dâmbovița