Alertă de securitate: Vulnerabilități critice în Google Chrome și alte browsere Chromium

DNSC avertizează utilizatorii cu privire la mai multe vulnerabilități critice care afectează Google Chrome și alte browsere bazate pe Chromium. Există indicii că unele dintre aceste vulnerabilități sunt deja exploatate activ, ceea ce face actualizarea urgentă a browserelor absolut esențială pentru securitatea dispozitivelor.

Pe site-ul DNSC au fost publicate detalii complete despre:vulnerabilitățile identificate,browserele și versiunile afectate,pașii de actualizare pentru diverse sisteme de operare.

Utilizatorii sunt sfătuiți să verifice imediat aplicațiile de tip browser și să aplice toate update-urile disponibile pentru a preveni atacuri cibernetice și compromiterea datelor personale.

Citește avertizarea completă și pașii de actualizare aici: DNSC