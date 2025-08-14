Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

ALERTĂ DE INCENDII DE VEGETAȚIE 

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

În contextul secetei prelungite și al lipsei precipitațiilor în următoarele zile, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) avertizează populația cu privire la creșterea semnificativă a riscului de incendii de vegetație.

În ultimele 24 de ore, peste 1.000 de hectare de vegetație uscată au fost afectate de foc, pompierii intervenind atât pe cale terestră, cât și aerian și naval. Pentru acțiunile în zonele greu accesibile, au fost utilizate elicoptere Black Hawk, iar stingerea s-a realizat și cu sistemul Bambi Bucket. În unele cazuri, transportul și intervenția pompierilor au fost realizate cu mijloace navale și tunuri de apă.

 Autoritățile reamintesc cetățenilor:

  • Nu aprindeți focuri în aer liber;
  • Nu aruncați mucuri de țigară pe terenuri agricole sau în păduri;
  • Nu lăsați focul nesupravegheat.

 În cazul observării focului sau al fumatului vizibil, apelați imediat 112.

 Reamintim că respectarea acestor recomandări poate preveni pierderi de vieți omenești, pagube materiale și distrugerea mediului înconjurător.

Articolul precedent
Incendiu de vegetație și anexă gospodărească în Produlești,  o persoană a ajuns la spital
Articolul următor
Lucrări majore, podul peste pârâul Bizdidel intră în reabilitare completă
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

EL ESTE NOUL REPREZENTANT AL LIGII A II- A ÎN CADRUL FRF

Mihai ROŞOIU Mihai ROŞOIU -
Zilele trecute a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a...

ILIE POENARU NU E SUPĂRAT DUPĂ EȘECUL DE LA HUNEDOARA

Mihai ROŞOIU Mihai ROŞOIU -
După meci, Ilie Poenaru s-a declarat mulțumit de jocul...

TÂRGOVIȘTEANUL LAURENȚIU REGHECAMPF A AJUNS SĂ ANTRENEZE ÎN SUDAN

Mihai ROŞOIU Mihai ROŞOIU -
Laurențiu Reghecampf (49 de ani) a bătut palma cu...

SCHIMBĂRI DE ULTIM MOMENT ÎN FOTBALUL ROMÂNESC

Mihai ROŞOIU Mihai ROŞOIU -
În conformitate cu dispoziţiile art. 49 din Statutul Federaţiei...

News

În scenarii mai pesimiste, inflația ar putea urca la 9%

Social 0
Consiliul BNR s-a conformat așteptărilor și  a păstrat la...

Transformări radicale la Grădinița cu program prelungit nr. 3 Târgoviște!

Social 0
Au fost finalizate  lucrările prevăzute în cadrul proiectului  ”Creșterea...

Incendiu de vegetație și anexă gospodărească în Produlești,  o persoană a ajuns la spital

Social 0
Pompierii de la Detașamentul Titu au fost solicitați să...

© 2023 Ziarul Dâmbovița