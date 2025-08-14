ALERTĂ DE INCENDII DE VEGETAȚIE 

În contextul secetei prelungite și al lipsei precipitațiilor în următoarele zile, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) avertizează populația cu privire la creșterea semnificativă a riscului de incendii de vegetație.

În ultimele 24 de ore, peste 1.000 de hectare de vegetație uscată au fost afectate de foc, pompierii intervenind atât pe cale terestră, cât și aerian și naval. Pentru acțiunile în zonele greu accesibile, au fost utilizate elicoptere Black Hawk, iar stingerea s-a realizat și cu sistemul Bambi Bucket. În unele cazuri, transportul și intervenția pompierilor au fost realizate cu mijloace navale și tunuri de apă.

Autoritățile reamintesc cetățenilor:

Nu aprindeți focuri în aer liber;

Nu aruncați mucuri de țigară pe terenuri agricole sau în păduri;

Nu lăsați focul nesupravegheat.

În cazul observării focului sau al fumatului vizibil, apelați imediat 112.

Reamintim că respectarea acestor recomandări poate preveni pierderi de vieți omenești, pagube materiale și distrugerea mediului înconjurător.