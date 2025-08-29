ALBERT HOFMAN, PRINTRE REMARCAȚII ETAPEI A III-A

2 goluri marcate în etape consecutive este o premieră pentru Mihai Bălaşa (foto). Venit în această vară la Concordia Chiajna, experimentatul fundaş al ilfovenilor, căpitan în meciul cu Ceahlăul, a reuşit o premieră inedită pentru cariera sa. Astfel, nu doar că a marcat pentru prima dată în acest eşalon, dar a şi repetat isprava pentru al doilea meci la rând;

270 de minute fără gol primit a adunat Codruţ Sandu în această ediţie de campionat. Portarul celor de la ACS FC Corvinul a ţinut poarta închisă în cele trei etape disputate până acum, hunedorenii fiind singurii din Liga 2 fără gol primit;

7 goluri într-un singur meci de campionat este un record absolut pentru ACSM Reşiţa în eşalonul secund. Cea mai bună performanţă de până acum a fost un 5-0 cu Metaloglobus, în data de 4 noiembrie 2023;

4 sunt cluburile care au punctaj maxim după cel puţin două meciuri jucate acasă. Este vorba de Concordia Chiajna, ACSM Reşiţa, FC Bihor Oradea şi FC Voluntari, toate cu câte şase puncte din tot atâtea posibile. În ceea ce priveşte echipele cu cel puţin două meciuri jucate în deplasare, cel mai bine stau Steaua Bucureşti şi ACS FC Corvinul, dar cu doar patru din şase puncte posibile;

42 de goluri s-au marcat în această rundă, stabilindu-se un nou record al etapelor cu numărul 3. Precedenta performanţă data din sezonul 2016-2017, în care s-a marcat de 39 de ori în runda a treia a sezonului regular;

2 etape consecutive cu autogol marcat de echipa adversă am consemnat în dreptul celor de la ACSM Reşiţa. Întâi Bogdan Vasile de la Dumbrăviţa şi apoi Teodor Bîrzu de la AFC Câmpulung Muscel au fost cei care au oferit „cadourile” pentru gruparea reşiţeană. Ultima echipă care a avut parte de un astfel de noroc a fost Metalul Buzău, în play-out-ul sezonului trecut, când Dumbrăviţa şi apoi CSM Focşani 2007 şi-au marcat autogoluri în rundele 2, respectiv 3 ale fazei;

476 de zile i-au trebuit lui Albert Hofman pentru a marca din nou în eşalonul secund. Noul jucător al Chindiei a marcat pentru prima dată în tricoul dâmboviţenilor, revenind cu gol în Liga 2 la aproape un an şi patru luni de ultima reuşită. Pe 27 aprilie 2024, Hofman aducea victoria pentru Unirea Dej, marcând singurul gol al meciului cu piteştenii de la Campionii FC Argeş