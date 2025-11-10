Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

AJOFM Dâmbovița sprijină tinerii cu risc de marginalizare socială prin servicii personalizate gratuite

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița anunță implementarea unui nou program destinat tinerilor cu vârste între 16 și 26 de ani, care se confruntă cu dificultăți de integrare socială și profesională.

Proiectul face parte din inițiativa Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) și oferă acompaniament social personalizat, sprijin pas cu pas pentru integrarea tinerilor pe piața muncii.

Pot beneficia de aceste servicii tinerii care:provin din sistemul de protecție a copilului;au dizabilități;nu au familie sau provin din familii care nu le pot asigura întreținerea;au copii în întreținere;au executat pedepse privative de libertate;sunt victime ale traficului de persoane.

Serviciile oferite gratuit de AJOFM Dâmbovița includ:
 acompaniament social personalizat – ghidare individuală către ocuparea unui loc de muncă;
informare și consiliere profesională – orientare spre domenii potrivite și cursuri de calificare;
 medierea muncii – facilitarea întâlnirii cu angajatorii;
 subvenționarea locurilor de muncă – stimulente pentru firmele care angajează tineri din aceste categorii.

Pentru a beneficia de program, tinerii trebuie să se înregistreze la sediul AJOFM Dâmbovița, din Târgoviște, strada Tudor Vladimirescu nr. 1A, sau la agențiile locale și punctele de lucru din județ, prezentând documente care atestă încadrarea într-una dintre categoriile eligibile.

Prin acest program, AJOFM Dâmbovița și ANOFM urmăresc promovarea participării active pe piața muncii și creșterea șanselor de angajare pentru tinerii aflați în situații vulnerabile.

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul AJOFM Dâmbovița, telefon 0245.615.932, sau online, pe site-ul oficial: www.anofm.ro/dambovita.

Articolul precedent
Victorie spectaculoasă pentru CSM Târgoviște: Echipa de volei s-a impus cu 3-1 în fața formației CSM București
Articolul următor
Direcția Silvică Dâmbovița: Fazanii revin în pădurile Dâmboviței,  acțiune de populare pentru refacerea echilibrului natural
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

Primarul Daniel Cristian Stan lansează un canal oficial de comunicare directă cu târgoviștenii

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Primarul municipiului Târgoviște, Daniel Cristian Stan, a lansat un canal oficial...

Credință și comunitate la Moreni – președintele CJ Dâmbovița, prezent la sfințirea Bisericii „Sfinții Împărați Constantin și Elena 

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, președintele...

Corneliu Ștefan, președintele PSD Dâmbovița, ales prim-vicepreședinte al Partidului Social Democrat

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Partidul Social Democrat intră într-o nouă etapă, una a...

Direcția Silvică Dâmbovița: Fazanii revin în pădurile Dâmboviței,  acțiune de populare pentru refacerea echilibrului natural

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Natura dâmbovițeană își redescoperă culoarea și echilibrul! Direcția Silvică...

News

Jandarmii dâmbovițeni au donat sânge pentru a salva vieți

Social 0
În perioada 6-7 noiembrie, peste 50 de jandarmi din...

 „Moștenirea Văcăreștilor 2025” – Talente literare premiate la Târgoviște

Social 0
La sediul Bibliotecii Județene „Ion Heliade Rădulescu” din Târgoviște a avut...

Trafic în condiții de carosabil umed sau alunecos

Social 0
Conform prognozei meteorologice, temperaturile vor continua să scadă, iar...

© 2023 Ziarul Dâmbovița