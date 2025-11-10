AJOFM Dâmbovița sprijină tinerii cu risc de marginalizare socială prin servicii personalizate gratuite

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița anunță implementarea unui nou program destinat tinerilor cu vârste între 16 și 26 de ani, care se confruntă cu dificultăți de integrare socială și profesională.

Proiectul face parte din inițiativa Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) și oferă acompaniament social personalizat, sprijin pas cu pas pentru integrarea tinerilor pe piața muncii.

Pot beneficia de aceste servicii tinerii care:provin din sistemul de protecție a copilului;au dizabilități;nu au familie sau provin din familii care nu le pot asigura întreținerea;au copii în întreținere;au executat pedepse privative de libertate;sunt victime ale traficului de persoane.

Serviciile oferite gratuit de AJOFM Dâmbovița includ:

acompaniament social personalizat – ghidare individuală către ocuparea unui loc de muncă;

informare și consiliere profesională – orientare spre domenii potrivite și cursuri de calificare;

medierea muncii – facilitarea întâlnirii cu angajatorii;

subvenționarea locurilor de muncă – stimulente pentru firmele care angajează tineri din aceste categorii.

Pentru a beneficia de program, tinerii trebuie să se înregistreze la sediul AJOFM Dâmbovița, din Târgoviște, strada Tudor Vladimirescu nr. 1A, sau la agențiile locale și punctele de lucru din județ, prezentând documente care atestă încadrarea într-una dintre categoriile eligibile.

Prin acest program, AJOFM Dâmbovița și ANOFM urmăresc promovarea participării active pe piața muncii și creșterea șanselor de angajare pentru tinerii aflați în situații vulnerabile.

Informații suplimentare pot fi obținute la sediul AJOFM Dâmbovița, telefon 0245.615.932, sau online, pe site-ul oficial: www.anofm.ro/dambovita.