AJOFM Dâmbovița lansează noi cursuri gratuite de calificare pentru șomeri

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Dâmbovița anunță lansarea unei noi serii de cursuri de formare profesională, destinate șomerilor și persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

Cursurile vor fi organizate pe parcursul lunii februarie și sunt gratuite pentru persoanele înscrise în evidențele AJOFM Dâmbovița, având ca obiectiv dobândirea de noi competențe profesionale și creșterea șanselor de integrare pe piața muncii.

În funcție de cerințele actuale ale pieței muncii, AJOFM Dâmbovița a prognozat următoarele cursuri:

expert achiziții publice;

inspector în sănătate și securitate în muncă;

coafor;

femeie de serviciu;

lucrător comercial.

Reprezentanții instituției subliniază că aceste programe de formare sunt adaptate nevoilor angajatorilor și vin în sprijinul persoanelor care doresc să obțină un loc de muncă stabil.

„Ne dorim ca, prin aceste cursuri, să sprijinim procesul de integrare a șomerilor pe piața muncii și să oferim participanților noi oportunități profesionale. Inițiativele fac parte din strategia noastră de reducere a șomajului și de dezvoltare a competențelor necesare pentru a răspunde cerințelor pieței muncii aflate într-o continuă schimbare”, a declarat Constanța Anghel, director executiv al AJOFM Dâmbovița.

Informații suplimentare privind condițiile de înscriere și desfășurarea cursurilor pot fi obținute de la sediul AJOFM Dâmbovița sau de pe site-ul instituției.