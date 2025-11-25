AJOFM Dâmbovița anunță peste 480 de locuri de muncă disponibile. 358 sunt pentru persoane calificate

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Dâmbovița are înregistrate, astăzi, 483 de locuri de muncă vacante, dintre care 358 sunt destinate persoanelor calificate în diverse meserii.

Posturi pentru persoane calificate

Printre joburile aflate în prezent în oferta AJOFM se regăsesc:agent de vânzări, ospătar, ajutor bucătar, pizzar, lucrător bucătărie;ambalator manual, manipulant mărfuri, îngrijitor animale, agent de securitate;electrician întreținere-reparații, instalator, sortator produse, zidar, zugrav;lucrător sortator deșeuri reciclabile, femeie de serviciu;conducător auto transport mărfuri, controlor calitate, mecanic auto, măcelar, electromecanic;antrenor de fitness, confecționer tâmplărie aluminiu, recepționer hotel, lucrător comercial, casier;instalator frigotehnist, spălător vehicule, galvanizator, tinichigiu carosier, șofer autoturisme și camionete;funcționar economic, gestionar depozit, kinetoterapeut, organizator evenimente, vânzător, bucătar, agent curățenie clădiri;mecanic utilaj, confecționer articole textile, tehnician mentenanță și lăcătuș mecanic.

Posturi pentru persoane cu studii superioare

Pentru candidații cu studii superioare sunt disponibile locuri de muncă în domenii diverse, precum:specialist îmbunătățire procese, specialist marketing, consilier orientare în carieră;inginer mecanic, inginer proiectant, inginer autovehicule rutiere, inginer în industria lemnului;șef departament mărfuri alimentare/nealimentare.

Locuri de muncă pentru necalificați

Persoanele fără calificare pot găsi oportunități în:construcții,ambalare produse,confecții textile,agricultură.

Pentru detalii, AJOFM Dâmbovița pune la dispoziție numărul de telefon: 0245/620635.