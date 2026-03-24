AJOFM Dâmbovița anunță o nouă ofertă generoasă pentru cei aflați în căutarea unui loc de muncă: 281 de posturi vacante, dintre care 221 sunt destinate persoanelor calificate.

Printre cele mai căutate meserii se numără: ajutor de bucătar, agent de securitate, curier, croitor, zidar, electrician, șofer, ospătar, mecanic auto sau lucrător comercial.

Pentru cei cu studii superioare sunt disponibile joburi precum: director magazin, inginer electromecanic, inspector SSM sau director financiar.

De asemenea, există oportunități și pentru muncitori necalificați, în domenii precum agricultură, construcții sau ambalare produse.

Cei interesați pot afla mai multe detalii la telefon 0245/620635 sau online, pe platforma oficială ANOFM.

O șansă bună pentru cei care vor să își găsească rapid un loc de muncă în județ!