AJOFM Dâmbovița anunță 365 de locuri de muncă disponibile în județ

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Dâmbovița pune la dispoziția persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă un număr de 365 de posturi vacante, disponibile astăzi în baza de date a instituției.

Din total, 256 de locuri sunt destinate persoanelor calificate, în diverse domenii. Printre joburile oferite se numără ambalator manual, operator calculator, ajutor bucătar, agent de vânzări, agent de securitate, lucrător comercial, electrician întreținere – reparații, mecanic auto, recepționer hotel, operator procesare text, galvanizator, manipulant mărfuri, casier, ospătar, șofer autoturisme și camionete, tehnician mentenanță, lăcătuș mecanic, operator CNC și multe altele.

Pentru persoanele cu studii superioare, AJOFM Dâmbovița anunță posturi precum: inginer mecanic, inginer proiectant, specialist marketing, contabil, șef departament mărfuri alimentare/nealimentare, director tehnic, inginer în industria lemnului, consilier de orientare în carieră, specialist îmbunătățire procese, cercetător echipamente proces sau programator.

Muncitorii necalificați pot aplica pentru locuri disponibile în domenii precum ambalare produse, confecții textile, construcții și agricultură.

Cei interesați pot consulta lista completă a ofertelor de muncă pe platforma națională de mediere:mediere.anofm.ro
Informații suplimentare pot fi obținute la numărul de telefon: 0245/620635.

