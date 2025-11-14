Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
AJOFM Dâmbovița anunță 335 de locuri de muncă vacante în Spațiul Economic European

By: Roxana - Ionela Botea

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița informează persoanele interesate că, prin rețeaua EURES România, sunt disponibile 335 de locuri de muncă în mai multe state din Spațiul Economic European. Posturile oferite acoperă domenii diverse, de la agricultură și producție, până la transport, industrie prelucrătoare și servicii sociale.

Locurile de muncă disponibile, pe țări:

Spania – 210 posturi: lucrător în agricultură, operator depozit, operator motostivuitor, supervizor de linie

Norvegia – 50 posturi: muncitor în producție (industria piscicolă)

Irlanda – 22 posturi: lucrător în construcții de drumuri, excavatorist, îngrijitor persoane

Italia – 15 posturi: șofer autobuz

Germania – 11 posturi: fizioterapeut, lucrător în producție – procesare produse din carne

Austria – 7 posturi: operator robot – placare cu laser, strungar universal, tehnician mecanic, tehnician electrician, operator CNC

Croația – 6 posturi: tractorist (operator tractor în pădure), tăietor de lemne

Finlanda – 6 posturi: montator de țevi în șantier naval, sudor TIG, sudor MIG/MAG

Slovenia – 4 posturi: finisor fațade exterioare clădiri

Suedia – 4 posturi: electrician

Persoanele interesate pot consulta toate ofertele de angajare pe portalul EURES România, la secțiunea destinată solicitanților de locuri de muncă:
https://eures.anofm.ro/eures/solicitanti.html

AJOFM Dâmbovița îi încurajează pe cei aflați în căutarea unui loc de muncă în străinătate să verifice condițiile fiecărui post și să aplice pentru pozițiile potrivite calificării lor.

