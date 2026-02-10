Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
AJOFM DÂMBOVIȚA:  227 de locuri de muncă vacante în Spațiul Economic European, prin EURES România

By: Roxana - Ionela Botea

Angajatorii din Spațiul Economic European pun la dispoziția persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă 227 de posturi vacante, oferite prin intermediul rețelei EURES România. Ofertele vizează mai multe domenii de activitate și sunt disponibile în diverse state europene.

 Locuri de muncă disponibile, pe țări:

 Suedia – 90 de locuri de muncă

Pentru: electricieni, mecanici și operatori de proces în zonele de topitorie, turnare continuă, laminoare la cald, macarale și echipamente de ridicare.

 Norvegia – 48 de locuri de muncă

Pentru: mecanic biciclete și lucrători în producție la prelucrarea somonului.

 Irlanda – 25 de locuri de muncă

Pentru: îngrijitor persoane și zidar-pietrar.

 Olanda – 21 de locuri de muncă

Pentru: inspector veterinar, mecanic de asamblare, personal de punte și timonier.

 Italia – 15 locuri de muncă

Pentru: șofer autobuz.

 Germania – 10 locuri de muncă

Pentru: lucrători în producție – procesare produse din carne.

 Finlanda – 10 locuri de muncă

Pentru: mașiniști CNC, montatori țevi în șantier naval, sudori TIG și MIG/MAG, măcelari.

 Slovenia – 6 locuri de muncă

Pentru: chimist dezvoltare produse cosmetice, cameristă hotel, bucătar à la carte și ospătar.

 Franța – 2 locuri de muncă

Pentru: carosier – tinichigiu auto.

Persoanele interesate pot consulta detaliile ofertelor și condițiile de angajare accesând portalul EURES România sau adresându-se agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă.

