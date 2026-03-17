Agenții economici din județ pun la dispoziția persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă 224 de posturi vacante, potrivit datelor actualizate transmise de angajatori.

Dintre acestea, 167 de locuri de muncă sunt destinate persoanelor calificate în diverse domenii de activitate.

Printre meseriile pentru care se fac angajări se numără: curier, agent de securitate, agent de vânzări, ajutor bucătar, crescător păsări, confecționer asamblor articole din textile, operator mașini unelte automate și semiautomate, gestionar depozit, electrician pentru exploatarea rețelelor electrice, manipulant mărfuri, lăcătuș mecanic, tehnician agronom, primitor-distribuitor, operator la prelucrarea cauciucului, tâmplar universal, patiser, vânzător, electrician în construcții, operator calculator, recepționer medical, asistent medical generalist, tractorist, operator abatorizare păsări, șofer autoturisme și camionete, croitor, stivuitorist, controlor calitate, instalator apă-canal și electrician pentru întreținere și reparații.

Pentru persoanele cu studii superioare sunt disponibile mai multe posturi, printre care: inginer agronom, responsabil proces, inspector în domeniul sănătății și securității în muncă, inspector coordonator în asigurări, director financiar pentru bancă sau societate de leasing, precum și inginer în industria alimentară.

De asemenea, muncitorii necalificați pot opta pentru locuri de muncă în domenii precum agricultură, construcții și confecții textile.

Persoanele interesate pot obține informații suplimentare despre aceste posturi accesând platforma:

https://mediere.anofm.ro/app/module/mediere/jobs

Detalii pot fi obținute și la telefon 0245/620635.