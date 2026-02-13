Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Agenția Națională de Administrare Fiscală: Criteriile pentru declararea inactivității fiscale rămân neschimbate

ANAF precizează că nu declară contribuabilii inactivi fiscal și nu transmite notificări în situațiile în care mandatul administratorilor este stabilit pentru o durată nelimitată.

Instituția subliniază că evaluarea activității fiscale a contribuabililor se realizează exclusiv în baza criteriilor prevăzute de Codul de procedură fiscală, fără modificări sau interpretări suplimentare legate de durata mandatului administratorilor.

Clarificarea vine în contextul unor informații apărute în spațiul public privind posibile schimbări în aplicarea regulilor referitoare la declararea inactivității fiscale.

Potrivit ANAF, cadrul legal aplicabil rămâne neschimbat, iar procedurile sunt derulate strict în conformitate cu legislația în vigoare.

Articolul precedent
 Parteneriat academic transfrontalier între Universitatea „Valahia” din Târgoviște și Universitatea „Angel Kanchev” din Ruse
Articolul următor
Sprijin financiar de urgență pentru pomicultorii afectați de înghețul târziu din 2025
