Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Dâmbovița informează că, potrivit datelor transmise de agenții economici, în județ sunt disponibile 229 de locuri de muncă, dintre care 203 sunt destinate persoanelor calificate.



Angajatorii caută personal în domenii precum alimentație publică, industrie, comerț și servicii. Printre meseriile solicitate se numără: patiser, brutar, bucătar, ajutor bucătar, pizzar, manipulant mărfuri, agent de vânzări, agent de securitate, lucrător comercial, curier, recepționist, tâmplar, electrician, tehnician mecanic, lăcătuș mecanic, stivuitorist și gestionar.

Pentru persoanele cu studii superioare sunt disponibile posturi de inginer mecanic, economist, director magazin, șef departament, asistent comercial, inspector în domeniul securității și sănătății în muncă, referent bancar, consilier vânzări asigurări și designer industrial.

Totodată, sunt ofertate locuri de muncă și pentru persoane necalificate, în agricultură, construcții și confecții textile.

Persoanele interesate pot obține informații suplimentare accesând apelând numărul de telefon 0245/620635.