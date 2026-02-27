Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură  Dâmbovița începe vizarea carnetelor de rentă viageră agricolă

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a anunțat startul campaniei de vizare a carnetelor de rentier agricol pentru obținerea rentei viagere aferente anului 2025.

 Perioada de vizare

Rentierii agricoli pot solicita viza anuală în intervalul 2 martie – 31 august 2026, în zilele lucrătoare.

Viza poate fi obținută:

prin prezentare la sediul Centrului Județean APIA;

prin mijloace electronice (e-mail);

prin poștă sau curier.

Pentru solicitările transmise online, rentierii trebuie să trimită documentele necesare pe e-mailul Centrului Județean APIA unde au domiciliul și să contacteze telefonic funcționarii instituției pentru confirmarea acordării vizei.

 Documente necesare pentru vizare

Rentierii (personal sau prin reprezentant legal) trebuie să prezinte:

carnetul de rentier agricol;

actul de identitate;

decizia comisiei de expertiză medicală (pentru pensionarii pe caz de boală gradele I sau II);

decizia de pensionare pentru limită de vârstă (acolo unde este cazul);

procură notarială/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă – dacă solicitarea este făcută prin reprezentant legal;

contractele de arendare încheiate conform Legii arendării nr. 16/1994 sau Codului civil;

extras de cont (opțional);

declarația pentru obținerea vizei anuale, conform prevederilor Legii nr. 247/2005.

 Informații pentru moștenitori

În cazul decesului rentierului, renta viageră agricolă datorată până la data decesului poate fi încasată de moștenitori.

 Termen limită pentru depunerea cererii: 15 octombrie 2026.

Cererea poate fi depusă la orice Centru Județean APIA și trebuie să includă:

carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu în original);

certificat de deces (copie);

document care atestă calitatea de moștenitor;

copie act de identitate al moștenitorului;

declarație notarială cu acordul celorlalți moștenitori;

extras de cont pe numele moștenitorului.

 Deoarece carnetul de rentier trebuie depus în original, solicitarea poate fi transmisă doar la sediul APIA sau prin poștă/curier.

 Plata rentei

Conform Legii 247/2005 – Titlul XI, plata rentei viagere agricole se face într-o singură rată anuală, până la 30 noiembrie 2026, prin mandat poștal sau virament bancar.

Datele de contact ale centrelor județene sunt disponibile pe site-ul oficial al APIA, la secțiunea „Centre județene”.

APIA – mereu aproape de fermieri.

Articolul precedent
„România trebuie condusă cu empatie pentru români” – mesaj ferm al liderului PSD
Articolul următor
Dâmbovița: Soluții pentru acces mai ușor la servicii medicale pentru seniori
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Popular

Știri
Dâmbovița

 Hai la meci! Chindia Târgoviște întâlnește FC Bihor pe Stadionul Eugen Popescu

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Pe  1 martie 2026, echipa ta, Chindia Târgoviște, intră...

CSM Târgoviște debutează în play-off-ul Ligii Naționale de Baschet Feminin cu meci acasă

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
 Start în play-off pentru CSM CSU Târgoviște! Meci pe...

Săptămâna Protecției Civile: exerciții de evacuare și lecții preventive în școlile din Dâmbovița 

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Activitățile dedicate Săptămânii Protecției Civile sunt în plină desfășurare,...

Bărbat arestat preventiv după ce ar fi încălcat ordinul de protecție, la Găești

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Polițiștii din cadrul Poliția Orașului Găești, sub coordonarea unui...

News

Săptămâna Protecției Civile: exerciții de evacuare și lecții preventive în școlile din Dâmbovița 

Social 0
Activitățile dedicate Săptămânii Protecției Civile sunt în plină desfășurare,...

„România trebuie condusă cu empatie pentru români” – mesaj ferm al liderului PSD

Social 0
Președintele Partidul Social Democrat, Sorin Grindeanu, care ocupă și...

Emiterea rovinietei și a peajului, posibil afectată sâmbătă, avertizare importantă de la CNAIR

Social 0
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) informează...

© 2023 Ziarul Dâmbovița