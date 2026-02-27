Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură  Dâmbovița începe vizarea carnetelor de rentă viageră agricolă

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a anunțat startul campaniei de vizare a carnetelor de rentier agricol pentru obținerea rentei viagere aferente anului 2025.
Perioada de vizare
Rentierii agricoli pot solicita viza anuală în intervalul 2 martie – 31 august 2026, în zilele lucrătoare.
Viza poate fi obținută:
prin prezentare la sediul Centrului Județean APIA;
prin mijloace electronice (e-mail);
prin poștă sau curier.
Pentru solicitările transmise online, rentierii trebuie să trimită documentele necesare pe e-mailul Centrului Județean APIA unde au domiciliul și să contacteze telefonic funcționarii instituției pentru confirmarea acordării vizei.
Documente necesare pentru vizare
Rentierii (personal sau prin reprezentant legal) trebuie să prezinte:
carnetul de rentier agricol;
actul de identitate;
decizia comisiei de expertiză medicală (pentru pensionarii pe caz de boală gradele I sau II);
decizia de pensionare pentru limită de vârstă (acolo unde este cazul);
procură notarială/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă – dacă solicitarea este făcută prin reprezentant legal;
contractele de arendare încheiate conform Legii arendării nr. 16/1994 sau Codului civil;
extras de cont (opțional);
declarația pentru obținerea vizei anuale, conform prevederilor Legii nr. 247/2005.
Informații pentru moștenitori
În cazul decesului rentierului, renta viageră agricolă datorată până la data decesului poate fi încasată de moștenitori.
Termen limită pentru depunerea cererii: 15 octombrie 2026.
Cererea poate fi depusă la orice Centru Județean APIA și trebuie să includă:
carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu în original);
certificat de deces (copie);
document care atestă calitatea de moștenitor;
copie act de identitate al moștenitorului;
declarație notarială cu acordul celorlalți moștenitori;
extras de cont pe numele moștenitorului.
Deoarece carnetul de rentier trebuie depus în original, solicitarea poate fi transmisă doar la sediul APIA sau prin poștă/curier.
Plata rentei
Conform Legii 247/2005 – Titlul XI, plata rentei viagere agricole se face într-o singură rată anuală, până la 30 noiembrie 2026, prin mandat poștal sau virament bancar.
Datele de contact ale centrelor județene sunt disponibile pe site-ul oficial al APIA, la secțiunea „Centre județene”.
