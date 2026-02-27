Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură  Dâmbovița începe vizarea carnetelor de rentă viageră agricolă

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a anunțat startul campaniei de vizare a carnetelor de rentier agricol pentru obținerea rentei viagere aferente anului 2025.

Perioada de vizare

Rentierii agricoli pot solicita viza anuală în intervalul 2 martie – 31 august 2026, în zilele lucrătoare.

Viza poate fi obținută:

prin prezentare la sediul Centrului Județean APIA;

prin mijloace electronice (e-mail);

prin poștă sau curier.

Pentru solicitările transmise online, rentierii trebuie să trimită documentele necesare pe e-mailul Centrului Județean APIA unde au domiciliul și să contacteze telefonic funcționarii instituției pentru confirmarea acordării vizei.

Documente necesare pentru vizare

Rentierii (personal sau prin reprezentant legal) trebuie să prezinte:

carnetul de rentier agricol;

actul de identitate;

decizia comisiei de expertiză medicală (pentru pensionarii pe caz de boală gradele I sau II);

decizia de pensionare pentru limită de vârstă (acolo unde este cazul);

procură notarială/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă – dacă solicitarea este făcută prin reprezentant legal;

contractele de arendare încheiate conform Legii arendării nr. 16/1994 sau Codului civil;

extras de cont (opțional);

declarația pentru obținerea vizei anuale, conform prevederilor Legii nr. 247/2005.

Informații pentru moștenitori

În cazul decesului rentierului, renta viageră agricolă datorată până la data decesului poate fi încasată de moștenitori.

Termen limită pentru depunerea cererii: 15 octombrie 2026.

Cererea poate fi depusă la orice Centru Județean APIA și trebuie să includă:

carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu în original);

certificat de deces (copie);

document care atestă calitatea de moștenitor;

copie act de identitate al moștenitorului;

declarație notarială cu acordul celorlalți moștenitori;

extras de cont pe numele moștenitorului.

Deoarece carnetul de rentier trebuie depus în original, solicitarea poate fi transmisă doar la sediul APIA sau prin poștă/curier.

Plata rentei

Conform Legii 247/2005 – Titlul XI, plata rentei viagere agricole se face într-o singură rată anuală, până la 30 noiembrie 2026, prin mandat poștal sau virament bancar.

Datele de contact ale centrelor județene sunt disponibile pe site-ul oficial al APIA, la secțiunea „Centre județene”.

