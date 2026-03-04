Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură anunță că fermierii pot depune cererile pentru a putea beneficia de subvenții

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură anunță că sprijinul financiar acoperă atât sectorul vegetal, cât și zootehnic, inclusiv plăți directe, ecoscheme, sprijin cuplat și măsuri agro-mediu.

Potrivit APIA, cererile pentru subvenții se pot depune în perioada 16 martie-5 iunie, online, prin platforma AGI Online, cu excepția cazurilor care implică scheme zootehnice. În aceste situații, fermierii trebuie să se programeze la centrele APIA.

Atenție, cei care vor depune cererile după data de 5 iunie nu vor mai fi luați în seamă.

Tipuri de subvenții în 2026

Plăți directe decuplate

PD-01: Sprijin de bază pentru venit – BISS

PD-02: Sprijin redistributiv complementar – CRISS

PD-03: Sprijin pentru tinerii fermieri – CIS-YF

Ecoscheme pentru mediu și bunăstarea animalelor

Sector vegetal: PD-04 – PD-06, PD-28 (practici agricole sustenabile, înierbarea rândurilor, menținerea zonelor neproductive)

Sector zootehnic: PD-07 – PD-08, PD-27 (bunăstarea vacilor de lapte, tineret bovin, pășunat extensiv)

Sprijin cuplat pentru venit (CIS)

Sector vegetal: PD-09 – PD-20 (soia, lucernă, leguminoase, hamei, sfeclă de zahăr, legume și fructe, producere sămânță)

Sector zootehnic: PD-21 – PD-26 (vaci de lapte, carne vită, bivolițe, ovine-caprine, viermi de mătase, porumb pentru siloz)

Ajutoare naționale tranzitorii (ANT)

Sector vegetal: ANT1 – ANT6 (culturi arabile, in, cânepă, tutun, hamei, sfeclă de zahăr)

Sector zootehnic: ANTZ7 – ANTZ9 (lapte de vacă, carne de vită, ovine-caprine)

Măsuri agro-mediu și climă

Măsura 10: Terenuri arabile și pășuni pentru specii protejate și creșterea animalelor din rase locale

Măsura 11: Conversia la agricultura ecologică și menținerea certificării ecologice pentru culturi, legume, livezi, vii și pajiști

Măsuri compensatorii

DR-01 – DR-11: Include protecția pajiștilor cu înaltă valoare naturală, refugii ecologice pentru păsări și insecte, conversia la agricultura ecologică, menținerea certificării ecologice și sprijin pentru zone afectate de constrângeri naturale.