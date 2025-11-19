Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
AFIR prelungește termenul pentru depunerea ultimei tranșe de plată în cadrul PNDR 2014–2020 până la 30 noiembrie 2025

By: Roxana - Ionela Botea

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a anunțat prelungirea termenului-limită pentru depunerea ultimei tranșe de plată în cadrul PNDR 2014–2020. Noua dată până la care beneficiarii pot transmite cererea finală de plată este 30 noiembrie 2025, cu condiția ca aceștia să fi obținut anterior aprobarea de prelungire a duratei de implementare.

Potrivit instituției, extinderea se aplică automat, fără ca beneficiarii să fie obligați să depună o nouă solicitare. Decizia are ca scop facilitarea finalizării în bune condiții a proiectelor aflate încă în derulare, asigurând continuitate și evitarea presiunii generate de termenele anterioare.

AFIR a precizat că măsura se aplică imediat, pentru a permite derularea eficientă a investițiilor finanțate prin programul național.

Cererea de plată finală poate fi depusă online, pe www.afir.ro, până la 30 noiembrie 2025, această dată vizând beneficiarii ale căror contracte au durata maximă de execuție stabilită la 31 decembrie 2025.

Roxana - Ionela Botea
