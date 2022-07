ADRIAN MIHALCEA S-A SUPĂRAT PE JUCĂTORII SĂI

0 0

Chindia Târgoviște a pierdut meciul de la Botoșani, din prima etapă a Superligii, 2-3, dar la final antrenorul dâmbovițenilor, Adrian Mihalcea (46 de ani), a găsit motive pentru a fi și încrezător.

Fostul atacant este convins că echipa sa, Chindia, la care a revenit recent și Daniel Popa, va arăta și mai bine de acum înainte și va și câștiga, în cazul în care va aborda partidele precum repriza secundă de la Botoșani.

”Am început foarte prost, minutul doi, penalty. Să iei două goluri din faze fixe e lipsă de responsabilitate. Dar, în repriza a doua am jucat altceva. Am presat, am dominat în totalitate, am avut ocazii, nu am reușit să marcăm și golul trei.

Dar, dacă vom elimina greșelile din prima repriză va fi altceva și vom avea și rezultate mult mai bune.

Sunt mulțumit de băieți, păcat de acel cartonaș roșu, dar sunt încrezător.

Ce am văzut azi mă face să cred că vom avea jocuri și victorii importante”, a spus Mihalcea, la final.

Antrenorul târgoviștenilor se bucură pentru prestația echipei doar din repriza secundă.

”Mă bucur pentru fiecare jucător în parte, pentru atitudinea schimbată din repriza a doua, dar nu am câștigat. Trebuie ca de acum înainte să avem o atitudine războinică și vor veni și rezultatele”, a mai spus Mihalcea.