ADRIAN MIHALCEA, NEIERTĂTOR CU ELEVII SĂI: „CORIGENȚI LA TOATE CAPITOLELE”

1 0

Chindia nu a reușit să obțină prima victorie a sezonului în runda a doua, în care a remizat cu Hermannstadt, scor 1-1. La finalul meciului, Adrian Mihalcea a avut un discurs fără menajamente și a recunoscut că exprimarea echipei sale nu a fost cea mai bună.

Mai mult, antrenorul chiar a concluzionat că jucătorii Chindiei au fost ”corigenți” și depășiți de adversari la toate capitolele.

”Dacă meciul s-a terminat, încercăm să ne calmăm. Nu neapărat frustrare, dar e greu să pornești meciul de la 0-1. E a doua oară.

Asta ține de concentrare, nu de altceva. Astăzi am fost corigenți la toate capitolele, determinare, atitudine, prospețime, nu am reușit să-i depășim. Poate doar la faze fixe, că am dat gol din fază fixă.

Ăștia suntem, mergem înainte, vom încerca să ne comportăm mult mai bine. Încercăm să construim, nu-mi doresc doar un joc cu pasă lungă, dar astăzi nu ne-a ieșit. Cred că atunci când vom fi bine din punct de vedere fizic și mental, vom veni și rezultatele.

Sunt câțiva jucători care au venit mai târziu, asta se vede, dar avem mare încredere în ei, cum e cazul lui Daniel (n.r. Popa), el va redeveni un golgheter. Toate schimbările au fost făcute din rațiuni tactice”, a declarat Adrian Mihalcea.

Chindia Târgoviște a obținut, astfel, primul punct al sezonului, pentru că la debut a pierdut cu FC Botoșani, 2-3.

Runda viitoarea, echipa lui Adrian Mihalcea va juca împotriva Farului, meci programat pe 29 iulie, de la ora 21:30, în direct la Digi Sport 1.