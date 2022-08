ADRIAN MIHALCEA, DUPĂ UN NOU EȘEC AL CHINDIEI: „AVEM PROBLEME”

1 0

CFR Cluj s-a impus în fața celor de la Chindia Târgoviște, 2-0, într-un meci care a contat pentru etapa cu numărul 4 al Ligii 1. Ardelenii au început partida cu emoții, însă datorită valorii superioare a jucătorilor au reușit să se impună.

Finalul partidei i-a găsit pe oaspeți cu doi oameni în minus, după eliminările lui Yeboah și Debeljuh.

Trupa lui Adrian Mihalcea nu a fost însă capabilă să înscrie și astfel a trebuit să se recunoască învinsă.

Tehnicianul s-a declarat resemnat după eșecul formației sale și spune că așteaptă ca probleme legate de lot să se rezolve.

„Știam că asta o să joace, minge lungă, pentru că au o talie impresionantă. Având exersate aceste cornere au reușit să marcheze. Știam, ne-am pregătit două zile la rând, dar cumva poate experiența jucătorilor de la ei a contat. Al doilea gol a fost pe o neatenție, în minutul 45, a fost greu.

În a doua repriză am schimbat, am încercat să punem presiune și am avut ceva ocazii. Ca să ai personalitate trebuie să fii jucat la un anumit nivel. Da, ai nevoie și de puțin noroc, se poate spune așa, mai ales că am avut o bară.

Ar fi fost mult mai mult simplu dacă eram mai atenți și aveam mai multă personalitate în fața porții. Nu aș vrea să comentez nimic vizavi de lot, este o discuție internă a noastră. Știm ce probleme avem, și conducătorii știu asta, sper să se rezolve”, a spus Adrian Mihalcea.