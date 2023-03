ADI MUTU, MULȚUMIT DE JOCUL RAPIDULUI ÎN DUELUL CONTRA CHINDIEI

Rapid a învins-o pe Chindia Târgoviște, scor 2-0, în runda cu numărul 27 din SuperLigă. Adrian Mutu, antrenorul giuleștenilor, crede că prestația a fost aproape perfectă.

„Am jucat bine, am dominat meciul, am jucat pe atac, am încercat încă din primul minut. Mă bucur că am reușit, mă bucur că Marko și-a revenit și a marcat. Cred că a fost o seară reușită.

Cred că până în minutul 85 nu au avut niciun șut pe poartă, nicio ocazie. Ne bucurăm de cele trei puncte, mergem la Botoșani unde ne așteaptă un meci de care pe care.

Andrei Ciobanu a simțit o înțepătură la coapsă. Sper să nu fie o ruptură. S-a antrenat foarte bine, merita mai mult decât i-a oferit fotbalul azi. Îl așteptăm să se întoarcă lângă noi.

Lui Vali Costache cred că îi lipsesc doar golurile. În rest își face treaba bine își pune calitățile în slujba echipei, de asta e apreciat de fani. Și Sefer a jucat bine, Ioniță la fel. Sper să îl avem cât mai curând și pe Ongenda”, a spus Adrian Mutu la „Fotbal Show”, emisiunea produsă în parteneriat de Gazeta Sporturilor și de Prima Sport.