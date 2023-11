„ACVILELE” AU BĂTUT ISLANDA

Reprezentativa feminina a Romaniei s-a impus mai clar decat o arata scorul final, in fata nationalei similare a Islandei, cu 82-70 (29-19, 16-19, 20-16, 17-16), intr-un meci disputat la Constanta si care a contat pentru prima etapa din Grupa F a FIBA Women’s Euroasket 2025 Qualifiers. Duminica seara, in aceeasi arena de pe municipiul de pe litoralul Marii Negre, nationala Romaniei va intalni reprezentativa Slovaciei, cu inceperea de la ora 18:00, partida urmand sa fie transmisa pe canalul oficial de youtube FIBA TV.

Sala Sporturilor din Constanta a gazduit, joi seara, primul meci oficial al Acvilelor din camapania continentala de calificare la turneul final din 2025, nationala feminina a Romaniei primind replica selectionatei similare a Islandei.

Partida de la malul marii a inceput sub semnul tatonarii reciproce si implicit a unui echilibru, fiecare dintre echipe incercand sa-si impuna ritmul de la primele actiuni si sa preia intitativa. Astfel, rand pe rand, Islanda si Romania au alternat la conducere pe tabela in primele cinci minute iar de la jumatatea primului sfert nationala noastra pregatita de antrenorul Dan Calancea reuseste sa preia total fraiele si forteaza desprinderea. Cu Irimia, Podar si Catinean in forma, sprijinite foarte bine in ambele faze de coechipiere, Romania se distanteaza pana la zece lungimi si incheie in avantaj prima secventa, scor 29-19.

Revenite pe teren cu aceeasi dorinta de lupta si puternic motivate de public, Acvilele controleaza in continuare jocul si reusesc sa mareasca diferenta de pe tabela o data cu trecerea timpului. Defensiva functioneaza foarte bine, inchizand mai toate culoarele pentru oaspete, iar punctele marcate de Podar fac ca scorul sa devina 34-21, obligandu-l pe antrenorul Ben Gudmundsson sa ceara primul timp de odihna. Oaspetele cauta cu disperare sa stranga mai mult jocul si reusesc sa devina mai exacte si pragmatice in ofensiva, dar Romania rezista iar finalul celui de-al doilea sfert ne regaseste cu un mic avantaj, scor la pauza 45-38.

Pauza aduce un plus de energie pe teren pentru Romania, care gaseste din nou solutii ideale in ofensiva si se distanteaza in minutul 24 la o diferenta care deschide aripi Acvilelor, scor 56-42. Insularele riposteaza foarte puternic si cauta sa revina din nou in joc, dar Armanu, Manea si Irimia aduc puncte importante la zestrea echipei si cel de-al treilea sfert se incheie cu scorul de 65-54. Ultima parte debuteaza cu un “run” tricolor de 9-0, Romania reusind sa se desprinda de la 67-56 in min. 31 pana la 76-56 in min. 35, fapt care incalzeste la maxim tribunele la reusitele lui Varjoghe si Armanu. Diferenta de 20 de puncte se mentine pana la intrarea in ultimul minut de joc, scor 82-62, oaspetele reusind spectaculos intr-o ultima tresarire de orgoliu sa mai reduca din handicap pana la ultima actiune, astfel ca fluierul final al arbitrilor consemneaza in cele din urma victoria Romaniei, cu scorul de 82-70. O victorie muncita si care aduce un plus de moral echipei noastre chiar la debutul actualei campanii de calificare la turneul final FIBA Women’s Eurobasket 2025.

„Le-am spus fetelor, inainte de meci, ca, fata de campania trecuta, Islanda nu ne mai poate surprinde cu nimic si ca vreau de la ele sa joace, dezinvolt, fara emotii, baschetul bun de care sunt capabile. Poate diferenta ar fi fost mai mare, insa am vrut sa menajez pe final titularele, in perspectiva meciului de duminica, impotriva Slovaciei. O victorie si in acel joc ar fi o reusita importanta a baschetului feminin romanesc si ne-ar aduce liniste inaintea jocurilor de anul viitor”, a precizat selectionerul Dan Calancea pentru frbaschet.ro

„Am inceput bine jocul, am depasit astfel emotiile debutului, am capatat incredere si apoi ne-a fost mai simplu. Sunt fericita pentru noi si ne bucuram ca am putut oferi o bucurie acestui public inimos”, a adaugat si Ecaterina Armanu, cea mai eficienta jucatoare tricolora in meciul contra Islandei.

Din lotul României face parte și Anamaria Vârjoghe, de la CSM Târgoviște

Stefania Catinean (Sepsi SIC Sfantu Gheorghe)

Kincso Kelemen (Universitatea Cluj-Napoca)

Alina Podar (CSM Constanta)

Paloma Cucu (FCC UAV Arad)

Ecaterina Armanu (Olimpia CSU Brasov)

Boglarka Biszak (FCC UAV Arad)

Bianca Fota (CSM Constanta)

Renata Kovacs (Universitatea Cluj-Napoca)

Teodora Manea (Rapid Bucuresti)

Gabriela Irimia (CSM Constanta)

Alexandra Ghita (FCC UAV Arad)

Catalina Ion (Wright State University – SUA)

Anamaria Virjoghe (CSM Targoviste)

Anisia Croitoru (CSM Constanta)

Staff-ul tehnic al Romaniei este format din:

Daniel Calancea – antrenor principal

Ioannis Koukos – antrenor secund

Alina Serban – antrenori secund

Cezar Baragau – preparator fizic

Robert Bunea – kinetoterapeut

Florin Covaciu – team manager

Anca Stoenescu – sef delegatie

Partidele de la Constanta se disputa la Sala Sporturilor, dupa urmatorul program:

Joi 9 noiembrie: ROMANIA – Islanda

Duminica 12 noiembrie: ROMANIA – Slovacia