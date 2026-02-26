Activități desfășurate în județul Dâmbovița cu prilejul Săptămânii Protecției Civile

Numită și „arma vieții”, având ca deviză motto-ul „Cu viața mea, apăr viața”,

Protecția Civilă reprezintă o componentă necombatantă a apărării naționale, reunind

un ansamblu de măsuri destinate protejării populației și bunurilor materiale

în caz de război, calamități sau catastrofe și asigurării condițiilor necesare

supraviețuirii. O populație bine pregătită este mai puțin surprinsă de producerea

unor evenimente neprevăzute, acționează cu mai multă promptitudine și

eficiență și revine mai rapid la starea de normalitate.



La 28 februarie 2026 se împlinesc 93 de ani de la legiferarea Protecției Civile în

România, moment marcat în 1933 prin aprobarea de către Regele Carol al II-lea,

prin Înaltul Decret Regal nr. 468, a „Regulamentului Apărării Pasive în România”.

De-a lungul timpului, cei care au ales această armă au fost prezenți acolo unde

oamenii s-au aflat în suferință ori amenințați de efectele dezastrelor naturale și

ale situațiilor de urgență.



Cu prilejul aniversării Zilei Protecției Civile din România, Inspectoratul pentru

Situații de Urgență „Basarab I” al județului Dâmbovița organizează, în perioada

26 februarie – 04 martie 2026, o serie de activități desfășurate sub sloganul „Împreună

mai pregătiți!”.

Astfel, la subunitățile de pompieri din județul Dâmbovița va avea loc „Ziua

Porților Deschise”. Cei interesați vor putea vizita expozițiile de tehnică și mijloace

de intervenție și vor asista la prezentarea misiunilor specifice protecției

civile. Detaliile privind programul de vizitare și intervalele orare vor fi transmise

ulterior, prin intermediul paginilor oficiale de comunicare ale ISU Dâmbovița.



În perioada menționată, Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență din

județul Dâmbovița vor desfășura activități de informare preventivă și exerciții

demonstrative de stingere a incendiilor în comunitățile din care fac parte.

Duminică, 1 martie 2026, specialiștii Inspecției de Prevenire vor fi prezenți în

lăcașurile de cult din județul Dâmbovița pentru a prezenta măsuri de prevenire

a situațiilor de urgență și reguli de comportare în caz de dezastre. Pe întreaga

durată a „Săptămânii Protecției Civile” vor fi organizate puncte de informare

preventivă în zonele comerciale cu afluență mare de persoane.



Miercuri, 04 martie 2026, pe lângă exercițiul de alarmare publică desfășurat la

nivel național, vor fi organizate exerciții de adăpostire și evacuare în județul

Dâmbovița, pentru familiarizarea cetățenilor cu regulile de comportare în situații

de urgență.



Totodată, la 04 martie se împlinesc 49 de ani de la cel mai puternic cutremur din

istoria modernă a României, eveniment în urma căruia peste 1.500 de persoane

și-au pierdut viața, iar alte aproximativ 11.000 au fost rănite.

În anul 2015, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a lansat campania

națională de informare și pregătire a populației „Nu tremur la cutremur”,

menită să ofere cetățenilor informații corecte despre modalitățile de protecție în

cazul producerii unui seism. În perioada următoare, activitățile ISU Dâmbovița

vor pune accent pe modul de comportare în cazul producerii unui cutremur,

fiind prezentate măsuri de pregătire a locuinței, pregătirea individuală și a familiei,

precum și conduita adecvată pe durata și după producerea seismului.

Anul 2026 marchează și împlinirea a 10 ani de la lansarea programului de voluntariat

„Salvator din pasiune”. Cu acest prilej, voluntarii ISU Dâmbovița care

s-au remarcat prin implicare și profesionalism vor fi recompensați pentru activitatea

desfășurată în sprijinul comunității.



De la înființare până în prezent, Protecția Civilă a rămas o componentă esențială

a sistemului securității naționale, având rolul de a preveni și reduce riscurile

dezastrelor, de a proteja populația, bunurile și mediul și de a asigura intervenția

operativă pentru înlăturarea efectelor situațiilor de urgență și sprijinirea persoanelor

afectate.