ACȚIUNI DESFĂȘURATE DE POLIȚIȘTII ȘI JANDARMII DÂMBOVIȚENI PENTRU UN SPAȚIU EDUCAȚIONAL SIGUR*

În perioada 10–14 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Biroului Siguranță Școlară Dâmbovița, împreună cu polițiștii din cadrul Serviciului Ordine Publică, Serviciului Rutier, Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității, Poliției Municipiului Târgoviște și Poliției Municipiului Moreni, alături de jandarmii dâmbovițeni, au desfășurat două acțiuni ample, în sistem integrat, în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ din municipiile Târgoviște și Moreni.

Scopul acestor activități a fost consolidarea climatului de siguranță în jurul unităților de învățământ, prin prevenirea situațiilor de risc și prin colaborarea activă cu elevii, cadrele didactice, părinții și ceilalți membri ai comunității locale.

Pe parcursul desfășurării acțiunilor au fost realizate 33 de activități informativ-preventive în două licee din municipiul Târgoviște, respectiv Liceul de Arte „Bălașa Doamna” și Colegiul Economic „Ion Ghica”, precum și în două școli gimnaziale din municipiul Moreni, respectiv Școala Gimnazială nr. 1 și Școala Gimnazială nr. 4 „Mihai Viteazul”.

În cadrul întâlnirilor cu elevii, polițiștii și jandarmii au abordat teme precum prevenirea faptelor cu violență, prevenirea bullying-ului, educația rutieră, prevenirea delincvenței juvenile, prevenirea traficului de droguri și prevenirea abandonului școlar.

Elevii participanți au avut ocazia să înțeleagă, într-un mod interactiv și adaptat nivelului lor de dezvoltare, consecințele juridice și sociale ale comportamentelor riscante, modalități de recunoaștere și gestionare a situațiilor de bullying, a presiunii grupului sau a influențelor negative ale anturajului. De asemenea, aceștia au fost încurajați să adopte o conduită responsabilă în trafic, să conștientizeze riscurile absenteismului și ale abandonului școlar și să înțeleagă pericolele asociate consumului și traficului de droguri.

În total, în activitățile preventive organizate cu sprijinul celor patru unități de învățământ preuniversitar au fost implicați 961 de elevi și cadre didactice.

Polițiștii și jandarmii dâmbovițeni vor continua astfel de acțiuni și în alte unități de învățământ preuniversitar din județ.