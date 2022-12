ACTIUNI DE SELECTIE NATIONALA SI PREGATIRE ALE LOTURILOR TRICOLORE U16 LA PITESTI SI TARGOVISTE

Federatia Romana de Baschet, cu sprijinul Ministerului Sportului, organizeaza in perioada urmatoare, in arenele sportive din Pitesti si Targoviste, actiuni de selectie nationala si pregatire centralizata ale loturilor nationale U16, masculin si feminin, la care vor fi prezenti peste 50 de sportivi si sportive din intreaga tara. Antrenamentele se vor derula pana in data de 30.12.2022 sub baghetele componentilor staff-urilor tehnice si supravegheati de reprezentantii FRB, sportivii convocati la actiunile de la Pitesti si Targoviste urmand sa fie testati in vederea selectiei si construirii nationalelor care vor participa la Campionatele Europene U16 din vara anului viitor.

Federatia Romana de Baschet continua strategia de a pregati centralizat loturile juvenile in cadrul unui Program National de Selectie si Pregatire, prin care se doreste cresterea valorica a nationalelor care vor reprezenta baschetul romanesc in competitiile continentale. In acest sens, cu sprijinul Ministerului Sportului, incepand de astazi si pana in data de 30 decembrie 2022, Federatia Romana de Baschet organizeaza, la Pitesti (feminin) si Targoviste (masculin), doua cantonamente de selectie si pregatire U16, in care au fost convocati peste 50 de sportivi si sportive legitimati la cluburi din intreaga tara. Respectand traditia initiata anul trecut, si de aceasta data, participantii la aceste stagii de selectie nationala urmeaza sa petreaca Sarbatoarea de Craciun in sanul familiei baschetului romanesc alaturi de colegii si antrenorii de la loturile nationale largite U16.

Asadar, la masculin, in perioada 20-30.12.2022, se va derula in municipiul Targoviste cantonamentul de selectie nationala si pregatire al lotului largit U16 al Romaniei, la antrenamente urmand sa fie prezenti urmatorii 27 de sportivi care au raspuns convocarii, cu mentiunea ca unul dintre cluburi a declinat prezenta sportivilor sai la aceasta actiune:

Radu Richard (Worcester Wolves Academy)

Fraseniuc Iaroslav (Real Betis Baloncesto Sevilia)

Necula Mihnea (Lynx Ploiesti)

Amariei Matei Stefan (U-BT Cluj Napoca)

Domocos Ianis Andrei (U-BT Cluj Napoca)

Simon Andrei Stefan (U-BT Cluj Napoca)

Buboiu Cosmin (Academia de Baschet Phoenix Galati)

Brailescu David Andrei (Academia de Baschet Phoenix Galati)

Sorodoc Matei (Academia de Baschet Phoenix Galati)

Danau Mihnea (Academia de Baschet Phoenix Galati)

Anghel Sebastian Constantin (Stars 2012 Iasi)

Anghel Alexandru Dumitru (Stars 2012 Iasi)

Sandor Adrian (LPS Bihorul Oradea)

Dinu Codrut (CSM Ploiesti)

Horga Serban (SCM OHMA Timisoara)

Hurdubelea Raul Andrei (Alpha Sport Team Sibiu)

Itu Paul (Alpha Sport Team Sibiu)

Radu Gabriel Dumitru (Alpha Sport Team Sibiu)

Marinescu Stefan Calin (Primo Mega Ball Pitesti)

Sima Matei (Primo Mega Ball Pitesti)

Sandulescu Kevin Iulian (Axiopolis Cernavoda)

Blaga Alexandru Andrei (Zeiden Brasov)

Mitrache Raul Cristian (CSU Sibiu)

Constantinescu Dragos (LPS Focsani)

Mihai Stefan (LPS Focsani)

Todirica David (Fly OC Constanta)

Rizescu Ioan Rares (CSS Targoviste)

Sportivii mentionati se vor pregati sub comanda unui staff tehnic format din antrenorii Fometescu Claudiu si Saftel Alin, precum si din responsabilul cu pregatirea fizica Capusan Andrei, sprijiniti de Sava Rares Ionut si coordonati din partea FRB de Berceanu Dan si Ioan Constantin.

La feminin, municipiul Pitesti va gazdui, in perioada 19-29.12.2022, cantonamentul de selectie nationala si pregatire al lotului largit U16 al Romaniei, la actiune urmand sa fie prezente urmatoarele 25 de sportive:

Savu Istratescu Ioana (CSM Ploiesti)

Kamel Maya (Politehnica Timisoara)

Carmaciu Marta (ACS Dan Dacian Bucuresti)

Dinu Alexia (ACS Dan Dacian Bucuresti)

Stanciu Raluca (CSS Bega Timisoara)

Constantinescu Anisia (Olimpia Bucuresti)

Moldovan Ariana (CSU Oradea)

Ples Ana (ACS NBS Cluj-Napoca)

Ciubancan Magda (CSS Gloria Arad)

Grigori Erica Maria (ABC Leii Bucuresti)

Maruntelu Ana Maria (Sportul Studentesc Bucuresti)

Jurcan Ingrid (Crisul Oradea)

Brefelean Maria (ACS Gladius Tg. Mures)

Gradinaru Delia Maria (CSS Bega Timisoara)

Manea Ana Maria (ACS Dan Dacian Bucuresti)

Zlataru Cristina (Sportul Studentesc Bucuresti)

Perian Lara Mihaela (ACS Dan Dacian Bucuresti)

Pop Silvia (ACS NBS Cluj-Napoca)

Gavrila Alesia (CSS Bega Timisoara)

Pelle Bianca (ACS Dan Dacian Bucuresti)

Sofican Raluca (CSS Bega Timisoara)

Faghi Natalia (CSS Sibiu)

Axintie Iris (ACS Gladius Tg. Mures)

Popescu-Antohi Anastasia Maria (Avenir de Rennes Basket – Franta)

Gungor Ilyda (Olimpia Bucuresti)

Sportivele mentionate se vor antrena sub comanda unui staff coordonat de Svetlana Simion si format din Norbert Kovasch, Mihai Caprarescu, Nastase Florian, sprijiniti de reprezentantii FRB, Tiberiu Dumitrescu si Paula Misaila.