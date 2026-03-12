ACȚIUNEA ROADPOL „SEATBELT” ESTE ÎN DESFĂȘURARE

În perioada 9–15 martie a.c., polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița desfășoară activități în cadrul calendarului internațional ROADPOL SEATBELT, pentru verificarea modului de respectare a obligației de a purta centura de siguranță atât de către conducătorii auto cât și de către pasageri.

Polițiștii urmăresc prevenirea accidentelor rutiere și reducerea consecințelor grave în caz de impact, prin responsabilizarea participanților la trafic cu privire la importanța folosirii corecte a centurilor de siguranță și a sistemelor de retenție pentru copii.

În cadrul acțiunii, polițiștii vor fi prezenți în trafic, pentru a verifica respectarea obligației de a purta centura de siguranță atât pe scaunele din față, cât și pe cele din spate.

De asemenea, polițiștii vor urmări respectarea normelor legale privind folosirea telefonului mobil în timpul conducerii autovehiculelor, precum și utilizarea căștilor de protecție omologate de către conducătorii și pasagerii de motociclete și mopede.

Reamintim tuturor participanților la trafic să respecte regulile de circulație, iar purtarea centurii de siguranță salvează vieți și reduce riscul de rănire gravă în cazul unui accident.