Acțiune a polițiștilor rutieri pentru combaterea vitezei excesive pe DN 72 A, Priseaca

Polițiștii din cadrul Biroului Rutier au desfășurat o acțiune pe DN 72 A, în zona Priseaca, pentru depistarea conducătorilor auto care nu respectă regimul legal de viteză și pentru asigurarea ordinii și siguranței în trafic.

În urma intervențiilor, polițiștii au aplicat 90 de sancțiuni contravenționale, dintre care 71 pentru depășirea vitezei legale, conform prevederilor O.U.G. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Totodată, au fost reținute 7 permise de conducere:1 pentru viteză excesivă, 5 pentru depășiri neregulamentare, 1 pentru neacordare de prioritate pietonilor

De asemenea, au fost retrase 2 certificate de înmatriculare.

Polițiștii rutieri reamintesc conducătorilor auto că respectarea regulilor de circulație și a limitei de viteză reprezintă prioritate pentru siguranța tuturor participanților la trafic.