Accident rutier produs pe DJ 701, în localitatea Odobești, în care au fost implicate două autoturisme

By: Roxana - Ionela Botea

 Accident rutier produs pe DJ 701, în localitatea Odobești, în care au fost implicate două autoturisme.

La fața locului au acționat:Detașamentul de Pompieri Titu – cu autospecială de stingere cu modul de descarcerare și autospecială de descarcerare;

Garda de Intervenție Potlogi – cu echipaj SMURD;Echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Dâmbovița.

Două persoane neîncarcerate, asistate medical de echipaje SAJ și SMURD, ulterior transportate la spital pentru îngrijiri suplimentare.

 Echipele au asigurat, de asemenea, măsurile de prevenire și stingere a incendiilor.

