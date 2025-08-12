Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Accident rutier pe DN 61, în orașul Găești, un copil rănit

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Găești au intervenit după ce au fost sesizați despre un accident rutier produs pe DN 61, în municipiu.

Din primele cercetări reiese că un tânăr de 22 de ani, din Fierbinți, conducând un autoturism, ar fi intrat în coliziune față-spate cu un alt autoturism condus de un tânăr de 21 de ani.

În urma impactului, un minor în vârstă de 3 ani a fost rănit și transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările producerii accidentului.

Incendiu de vegetație uscată în cartierul Romlux



