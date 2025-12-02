ACCIDENT RUTIER ÎN COMUNA VOINEȘTI: TREI PERSOANE RĂNITE

În această după-amiază, 1 decembrie, polițiștii Serviciului Rutier au intervenit la un accident produs pe DN 72A, în comuna Voinești, în urma unei sesizări privind existența unor victime.

Potrivit verificărilor preliminare, un bărbat de 68 de ani, din comuna Cândești, în timp ce conducea un tractor, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism la volanul căruia se afla o tânără de 29 de ani, din județul Argeș.

Impactul s-a soldat cu rănirea șoferului tractorului și a doi minori aflați ca pasageri în autoturism. Toate cele trei victime au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul.