Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

ACCIDENT RUTIER ÎN COMUNA VOINEȘTI: TREI PERSOANE RĂNITE

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

În această după-amiază, 1 decembrie, polițiștii Serviciului Rutier au intervenit la un accident produs pe DN 72A, în comuna Voinești, în urma unei sesizări privind existența unor victime.

Potrivit verificărilor preliminare, un bărbat de 68 de ani, din comuna Cândești, în timp ce conducea un tractor, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism la volanul căruia se afla o tânără de 29 de ani, din județul Argeș.

Impactul s-a soldat cu rănirea șoferului tractorului și a doi minori aflați ca pasageri în autoturism. Toate cele trei victime au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs accidentul.

Articolul precedent
FCSB U19,  pe 10 decembrie are șanse la calificarea în primăvara UEFA Youth League
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

FCSB U19,  pe 10 decembrie are șanse la calificarea în primăvara UEFA Youth League

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
FCSB U19, campioana Ligii de Tineret 2024/2025, a fost...

289 de înotători au participat la Campionatul Național de Poliatlon pentru copii de 11 ani, găzduit la Târgoviște

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Târgoviștea a fost în  weekend gazda Campionatului Național de...

 CSU Târgoviște joacă  ultimul meci pe teren propriu din 2025, în Liga 1 de Baschet Masculin

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Echipa de baschet masculin CSU Târgoviște se pregătește pentru...

La  Târgoviștea,  Parada lui Moș Crăciun are loc   pe 13 decembrie

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Târgoviștea se pregătește să îmbrace straiele sărbătorilor de iarnă...

News

 MAI, DSU și IGSU continuă sprijinul pentru alimentarea cu apă a comunităților din Prahova și Dâmbovița

Social 0
Ministerul Afacerilor Interne, alături de Departamentul pentru Situații de...

Târgoviște celebrează Ziua Națională: Ceremonii militare, defilare și expoziție de tehnică militară pe 1 Decembrie

Social 0
Dâmbovițenii sunt invitați astăzi , 1 Decembrie, să participe la...

Accident rutier în afara localității Bungetu. Un ansamblu de vehicule s-a răsturnat în decor

Social 0
Un accident rutier a avut loc   pe DN 71,...

© 2023 Ziarul Dâmbovița