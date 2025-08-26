Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Accident rutier în comuna Moroeni,  pieton rănit, șoferul a părăsit locul faptei

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Fieni au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier pe DN71, în comuna Moroeni.

Din verificările efectuate, s-a stabilit că un bărbat de 47 de ani, din comuna Moroeni, în timp ce conducea un autoturism, a acrosat un pieton de 34 de ani, care se deplasa pe acostament. Victima a fost transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

După accident, șoferul a părăsit locul faptei, fiind identificat ulterior de polițiști la domiciliul său. Acesta a refuzat testarea cu aparatul etilotest și prelevarea de mostre biologice pentru stabilirea alcoolemiei.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal pentru:vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului,refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice

Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

