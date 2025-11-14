Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Accident rutier în afara localității Priseaca

By: Roxana - Ionela Botea

Polițiștii Biroului Rutier au intervenit la un accident rutier produs pe DN 72, în afara localității Priseaca.

Potrivit verificărilor preliminare, un tânăr de 23 de ani, din Târgoviște, ar fi intrat în coliziune față-spate cu o autoutilitară condusă de un bărbat de 68 de ani, tot din Târgoviște. Impactul a proiectat autoutilitara în afara părții carosabile.

În urma accidentului, șoferul de 68 de ani și o pasageră de 69 de ani au suferit răni și au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Testarea alcoolscop a relevat o concentrație de 0,31 mg/l alcool pur în aerul expirat în cazul tânărului de 23 de ani.

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, în continuare fiind efectuate cercetări pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor producerii accidentului.

RAR: Vehiculele second-hand pot fi vândute doar după eliberarea Cărții de Identitate a Vehiculului
Roxana - Ionela Botea

