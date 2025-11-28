Accident rutier în afara localității Bungetu. Un ansamblu de vehicule s-a răsturnat în decor

Un accident rutier a avut loc pe DN 71, în afara localității Bungetu, fiind raportat polițiștilor din cadrul Secției nr. 1 Poliție Rurală Târgoviște. Din fericire, evenimentul s-a soldat doar cu pagube materiale.

Potrivit primelor informații, un bărbat de 54 de ani, aflat la volanul unui ansamblu de vehicule, ar fi intrat în coliziune cu un autoturism condus de un bărbat de 71 de ani. Impactul a dus la răsturnarea ansamblului de vehicule în afara părții carosabile.

În urma incidentului, nicio persoană nu a fost rănită, iar traficul în zonă a fost afectat temporar până la finalizarea cercetărilor și eliberarea drumului.

Polițiștii continuă verificările pentru a stabili cu exactitate condițiile în care s-a produs accidentul.