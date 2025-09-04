Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Accident rutier grav în Crevedia, șapte persoane rănite și transportate la spital

By: Roxana - Ionela Botea

Un accident rutier grav a avut loc pe DN 1A, în localitatea Cocani, județul Dâmbovița, soldat cu șapte persoane rănite.

Potrivit primelor informații furnizate de polițiștii rutieri, evenimentul s-a produs în timpul deplasării unui autoturism condus de un tânăr de 27 de ani, din comuna Valea Lungă. Din cauza încă neprecizată a condițiilor de trafic sau a altor factori, autoturismul condus de acesta a intrat în coliziune cu un alt vehicul, aflat în circulație, condus de un bărbat de 28 de ani, din comuna Băleni.

În urma impactului, șapte persoane au suferit diverse leziuni și au fost transportate de urgență la unități medicale din zonă pentru a li se acorda îngrijiri de specialitate. Din primele verificări, nimeni nu se află în stare critică, însă cadrele medicale continuă evaluările pentru a stabili necesitatea unor tratamente suplimentare.

Polițiștii au demarat o anchetă completă pentru a stabili cauzele exacte ale accidentului, inclusiv dacă au fost implicate viteza, neacordarea de prioritate sau alte nereguli. Autoritățile reamintesc conducătorilor auto să respecte regulile de circulație, să adapteze viteza la condițiile de drum și să manifeste prudență sporită în localități.

Acest accident reamintește încă o dată importanța conducerii responsabile și a atenției permanente la volan, mai ales pe drumurile naționale, unde riscul de accidente crește din cauza traficului intens și a manevrelor imprudente.

Polițiștii continuă cercetările, iar rezultatele oficiale ale anchetei vor fi comunicate publicului după finalizarea procedurilor.

