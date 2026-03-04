ACCIDENT RUTIER CU PAGUBE MATERIALE PRODUS DE UN BĂRBAT FĂRĂ PERMIS DE CONDUCERE

Polițiștii din cadrul Biroului Rutier au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Precizăm că la data de 2 martie a.c., un bărbat, în vârstă de 36 de ani, din municipiul Târgoviște, în timp ce ar fi condus un autoturism pe strada Calafat, la intersecția cu strada Calea București, ar fi intrat în coliziune cu un alt autoturism.

În urma evenimentului, nu au rezultat victime.

Cu ocazia verificărilor în bazele de date ale Poliției Române, polițiștii au constat faptul că șoferul nu ar deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.