Accident mortal în Potlogi, un pieton de 64 de ani a fost lovit de un camion

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Un grav accident rutier a avut loc și  în localitatea Vlăsceni, comuna Potlogi, soldat cu decesul unui pieton.

Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița, în jurul orei 15:30, polițiștii din cadrul Formațiunii Rutiere – Poliția Orașului Titu au fost sesizați prin apel 112 cu privire la producerea unui eveniment rutier grav.

Din primele cercetări efectuate la fața locului, s-a stabilit că un bărbat în vârstă de 52 de ani, din comuna Dragomirești, în timp ce conducea un autovehicul de mare tonaj, ar fi acroșat și accidentat un pieton în vârstă de 64 de ani, localnic din Vlăsceni – Potlogi.

Impactul a fost extrem de puternic, iar în ciuda intervenției rapide a echipajelor medicale, pietonul a decedat la fața locului Polițiștii continuă  cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările producerii accidentului. Conducătorul auto a fost testat pentru consumul de alcool, iar rezultatul a fost zero, potrivit procedurilor standard.

Dosarul penal a fost deschis sub aspectul uciderii din culpă, urmând ca, în funcție de concluziile anchetei, să fie luate măsurile legale care se impun.

Recomandare pentru participanții la trafic

 Poliția Rutieră reamintește tuturor conducătorilor auto importanța respectării limitei de viteză în localități, precum și vigilența sporită în zonele frecventate de pietoni, mai ales în condiții de vizibilitate redusă sau pe drumuri înguste.

Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

