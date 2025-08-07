Accident grav pe DN 72, în afara localității I.L. Caragiale,  un tânăr de 22 de ani a murit

Un tragic accident rutier a avut pe Drumul Național 72, în afara localității I.L. Caragiale, județul Dâmbovița. Evenimentul a implicat trei autovehicule și s-a soldat cu decesul unui tânăr de 22 de ani și rănirea unui alt participant la trafic.

Intervenție de urgență

La fața locului au intervenit polițiștii din cadrul Formațiunii Rutiere – Poliția Municipiului Moreni, echipaje de la ISU Dâmbovița, ambulanțe SMURD și personal medical de urgență. Zona a fost temporar blocată pentru desfășurarea intervenției și a cercetărilor la fața locului.

Din primele cercetări ale poliției, un tânăr de 22 de ani, din comuna Vulcana Pandele, în timp ce conducea o autoutilitară pe DN 72, ar fi intrat în coliziune cu un TIR condus de un bărbat de 32 de ani, din județul Prahova. Impactul a fost extrem de violent, iar în urma coliziunii, autoutilitara a fost proiectată într-un autoturism condus de un bărbat de 73 de ani, din București.

Șoferul autoutilitarei, în vârstă de 22 de ani, a decedat la fața locului, în ciuda manevrelor de resuscitare efectuate de echipajele medicale.

Șoferul autoturismului, un bărbat de 73 de ani, a fost rănit și transportat de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.

Șoferul TIR-ului nu a suferit răni vizibile, dar a fost testat pentru consum de alcool, rezultatul fiind zero, conform procedurii standard.

Circulația rutieră, afectată temporar

Traficul pe DN 72, în zona accidentului, a fost restricționat pe ambele sensuri de mers pentru mai bine de o oră, fiind dirijat de polițiștii rutieri prezenți la fața locului. Ulterior, circulația a fost reluată în condiții normale.

Ancheta este în desfășurare

Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, urmând să stabilească toate împrejurările care au condus la producerea accidentului, inclusiv viteza de deplasare, starea drumului și eventuale manevre greșite.

IPJ Dâmbovița recomandă tuturor participanților la trafic să manifeste prudență sporită, în special pe drumurile naționale intens circulate, unde accidentele produse la viteze mari pot avea consecințe tragice.