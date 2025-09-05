Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

Accident fatal la Vișina: Un muncitor a murit prins sub pământ într-un șanț

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

 Un tânăr de 18 ani din comuna Dragodana și-a pierdut viața după ce a căzut într-un șanț executat pentru rețeaua de canalizare, în timp ce lucra pentru o societate de construcții.

Accident fatal la Vișina: Un muncitor a murit prins sub pământ într-un șanț

Potrivit polițiștilor din cadrul Poliției Orașului Găești, incidentul a avut loc ieri,v în jurul orei 17:30, în localitatea Vișina. Victima s-ar fi aflat la o adâncime de aproximativ 3-4 metri, când malurile șanțului s-au surpat, deoarece nu erau montați pereți de sprijin.

Deși a fost extras și i s-au aplicat manevre de resuscitare, bărbatul nu a mai putut fi salvat. Trupul neînsuflețit urmează să fie transportat la Serviciul de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului și eventualele responsabilități.

Articolul precedent
Vehicule istorice scandinave, pe urmele Brâncovenilor: expoziție itinerantă la Mogoșoaia, Potlogi și Târgoviște
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

Vehicule istorice scandinave, pe urmele Brâncovenilor: expoziție itinerantă la Mogoșoaia, Potlogi și Târgoviște

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Sâmbătă, 6 septembrie 2025, pasionații de automobile de epocă și...

ITM DÂMBOVIȚA avertizează angajatorii: Trebuie să treceți la REGES Online

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Dâmbovița avertizează angajatorii că luna...

Măsuri de ordine publică asigurate de jandarmi la manifestările ocazionate de „Zilele Cetății Târgoviște”

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Jandarmii dâmbovițeni vor fi prezenți în mijlocul participanților în...

Înotătorii de la Bluemarin Sport Club București, cantonament la Târgoviște

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
 Înotătorii de la Bluemarin Sport Club București participă în această perioadă...

News

Vehicule istorice scandinave, pe urmele Brâncovenilor: expoziție itinerantă la Mogoșoaia, Potlogi și Târgoviște

Social 0
Sâmbătă, 6 septembrie 2025, pasionații de automobile de epocă și...

ITM DÂMBOVIȚA avertizează angajatorii: Trebuie să treceți la REGES Online

Social 0
Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Dâmbovița avertizează angajatorii că luna...

InfoCons avertizează: Cablu prelungitor vândut online, inclusiv pe eMAG, prezintă risc de șoc electric

Social 0
 Organizația pentru protecția consumatorilor, InfoCons, a lansat o avertizare privind...

© 2023 Ziarul Dâmbovița