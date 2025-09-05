Accident fatal la Vișina: Un muncitor a murit prins sub pământ într-un șanț

Un tânăr de 18 ani din comuna Dragodana și-a pierdut viața după ce a căzut într-un șanț executat pentru rețeaua de canalizare, în timp ce lucra pentru o societate de construcții.

Potrivit polițiștilor din cadrul Poliției Orașului Găești, incidentul a avut loc ieri,v în jurul orei 17:30, în localitatea Vișina. Victima s-ar fi aflat la o adâncime de aproximativ 3-4 metri, când malurile șanțului s-au surpat, deoarece nu erau montați pereți de sprijin.

Deși a fost extras și i s-au aplicat manevre de resuscitare, bărbatul nu a mai putut fi salvat. Trupul neînsuflețit urmează să fie transportat la Serviciul de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili toate circumstanțele producerii accidentului și eventualele responsabilități.