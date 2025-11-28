Acces gratuit pe 1 Decembrie la muzeele din Târgovişte și la Ansamblul Brâncovenesc de la Potlogi

Consiliul Județean Dâmbovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea Domnească” Târgoviște, invită publicul să sărbătorească Ziua Națională a României printr-o incursiune în istoria județului Dâmbovița, oferind acces gratuit luni, 1 Decembrie 2025, la muzeele din Târgoviște și la obiectivele din cadrul Ansamblului Brâncovenesc de la Potlogi.

Astfel, vor fi deschise pentru vizitare, în intervalul 9:00 – 17:00, următoarele obiective culturale:

Muzeul Tradițiilor Militare Dâmbovițene – Școala de Cavaleri

Ansamblul Monumental „Curtea Domnească”

Muzeul Tiparului și al Cărții Vechi Românești

Muzeul de Artă

Muzeul de Istori

Muzeul Evoluției Omului și Tehnologiei în Paleolitic

Muzeul „Casa Romanței”

Muzeul Scriitorilor Dâmbovițeni

Muzeul „Vasile Blendea”

Casa-Atelier „Gheorghe Petrașcu”

Ansamblul Brâncovenesc de la Potlogi