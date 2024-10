A „ÎNVIAT” NUCETEANUL TAVI POPESCU

FCSB a învins-o pe Gloria Buzău, scor 3-2, în cadrul etapei a 12-a din SuperLiga României. Golurile care au adus victoria campioanei en-titre au fost reușite de Octavian Popescu (dublă) și Daniel Bîrligea, în timp ce pentru echipa lui Eugen Neagoe au înscris Alexandru Jipa și Mike Cestor.

La finalul partidei, Tavi Popescu s-a declarat bucuros de rezultatul final, dar și de cele două goluri marcate.

Întrebat despre noul său look, ”decarul” celor de la FCSB a răspus fără să stea pe gânduri.

”Mă bucur foarte mult că am reușit să marchez și că mi-am ajutat echipa. Am marcat un gol frumos. Nu am mai marcat de mult și trebuia să vină golul până la urmă. Eu am trecut printr-o perioadă foarte grea cu accidentarea. Nici acum nu sunt 100%, joc câte o repriză, dar asta este. M-am simțit foarte bine, am bătut bine la antrenamente și l-am rugat pe Șut să bat eu. Mă simt bine, am nevoie să mi se ofere încredere și o să răsplătesc pe teren.

Am început mai greu, noi mereu începem mai greu pentru că avem și Europa, dar o să ne revenim.

(n.r. Cum ai luat decizia să schimbi look-ul?) Pur și simplu am vrut să fac o schimbare. Nu cred că dacă mi-am făcut părul așa nu mai știu să joc fotbal. Nu mă deranjează cu nimic discuțiile, nu le bag în seamă. Ce , dacă m-am făcut alb în cap nu mai știu să dau o pasă?”, a spus Octavian Popescu.