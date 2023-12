A fost parcursă încă o etapă procedurală în perspectiva construirii Drumului Expres Târgoviște- București

Ionuț Săvoiu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor, a prezentat ultimele noutăți vizavi de proiectul Drumului Expres Târgoviște- București. S-a încheiat dezbaterea publică a analizei multicriteriale faza a doua (AMC2) pentru studiul de fezabilitate, pasul următor fiind alegerea variantei optime:

„În cadrul CNAIR se va alege una din cele doua variante selectate in etapa anterioară(AMC1). Odată trecută și această etapă a analizei multicriteriale vom avea o variantă de traseu definitiv pentru elaborarea proiectului la faza SF. Pe baza acestui proiect investiția poate fi aprobată la finanțare de Guvernul României, după obținerea tuturor avizelor necesare in cursul anului 2024. Va urma licitatia de proiectare si execuție”-a spus Ionuț Săvoiu.

În ambele variante traseul pleacă din zona Dâmbovița Mall, pe la vest de intravilanul comunei Ulmi si al platformei industriale Arctic, intersectând la intrarea în Bungetu DN71. In vestul intravilanului Băleni cele doua variante de traseu se ramifică.

Varianta vestică paralelizeazeă pe la est DN71 si ulterior DN7, printr-o zona de agricultură intensivă cu o mare fragmentare a terenurilor și se indreaptă spre A0 la Gulia, unde in viitor va fi construit drumul radial de Giulesti pentru accesul in București.

Varianta estică accesibilizează zona din sud-vestul județului și se îndreapta catre A0 intre Buftea și Tamasi foarte aproape de zona Aeroportului Otopeni acolo unde in viitor se va închide drumul radial de Sisesti/Băneasa.

Analiza multicriterială va decide, transparent pentru public în documentul de aprobare, soluția cea mai benefica din toate punctele de vedere analizate.

Implementarea proiectului va deschide noi zone de dezvoltare economica, va degreva traficul de tranzit din localitatile situate pe DN71 si DN7, va reduce timpul petrecut in trafic pentru locuitorii judetului nostru către Bucuresti, aeroportul Otopeni, A0, mai departe către A2(Călărași, Slobozia, Constanta, Tulcea) si alte artere rutiere din sud-estul României.

Ionuț Săvoiu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor:

„Am mai spus-o in ultimul an: Pregătirea investiției drumul expres București – Târgoviște merge înainte!

Proiectul merge înainte in ciuda corului câtorva bocitoare de serviciu din județ, cu instructajul bine făcut de șefi politici de la București de pe la USR și mai nou de la AUR. Ii sfătuiesc să reflecteze mai bine asupra ridicolului situației in care se află și să înceteze cu înțelepciune să propage in media locala și prin conferințele de presă că Ministerul Transporturilor și Infrastructurii ar fi blocat această investiție complementară cu modernizarea DN71.

Insist să nu uite ca in campania din 2020 de la locale, Presedintele Corneliu Stefan a prezentat acesta idee in programul de campanie al PSD și să nu uite ca șeful lor Drula au făcut ca modernizarea DN71 sa întârzie cu doi ani. Să recunoască si să nu uite ca atunci cand ei boceau fals pe umerii dâmbovițenilor spunând ca MTI a blocat acest proiect, alții sunt cei care au depus eforturi ca proiectantii și responsabilii din CNAIR să realizeze prefezabilitatea, mentinerea in planul investițional al MTI, menținerea finanțării in cadrul Programului Transport 2021-2027, realizarea analizelor multicriteriale, dezbaterea publica la CJ si la autoritățile locale în cele doua judete.”