5 lucruri pe care trebuie sa le stii inainte sa joci la cazino

Inainte de a incepe sa joci sloturi video sau alte jocuri de cazino, trebuie sa tii cont de mai multe aspecte pentru a te bucura de o experienta placuta de joc. In acest articol vom vedea care sunt unele dintre cele mai importante aspecte, iar la finalul acestuia vei putea lua decizii informate cu privire la cazinourile online.

Joaca doar la cazinouri legale

In primul rand, trebuie sa joci doar la cazinouri online licentiate. Daca vrei sa vezi care sunt toate acestea, te invit sa accesezi platforma https://cazinouri-legale.ro. Pe acest site gasesti toti operatorii de jocuri de noroc online care detin o licenta de functionare emisa de catre Oficiul National pentru Jocuri de Noroc din Romania.

Aceasta entitate este singura care poate acorda licente cazinourilor online, iar daca acestea nu respecta standardele stricte de securitate si siguranta pentru jucatori, nu pot primi licenta.

Citeste intotdeauna termenii si conditiile

Fiecare operator din industria cazinourilor din Romania are termeni si conditii diferite pe care trebuie sa le accepti atunci cand iti creezi un cont nou de joc. Din aceasta cauza, te sfatuiesc sa le citesti cu atentie atunci cand te inregistrezi pentru a evita surprizele neplacute care pot duce la inchiderea contului si la pierderea automata a banilor (in cazul in care ai efectuat o depunere).

De asemenea, fiecare bonus disponibil are o pagina de termeni si conditii atasata, pe care de asemenea iti recomand sa o citesti cu mare atentie inainte de a accepta acel bonus. Spun asta deoarece pe aceasta pagina vei gasi termenul de valabilitate al bonusului, conditiile de rulaj sau sumele pe care le poti paria pentru a indeplini cerintele de rulaj.

Ca sa intelegi mai bine, voi dezvolta putin:

Termen de valabilitate – acest lucru se refera la faptul ca un bonus poate fi valabil doar pentru o anumita perioada de timp sau poate inseamna si faptul ca trebuie sa indeplinesti cerintele de rulaj intr-un termen de X zile inainte de acesta sa fie anulat

– acest lucru se refera la faptul ca un bonus poate fi valabil doar pentru o anumita perioada de timp sau poate inseamna si faptul ca trebuie sa indeplinesti cerintele de rulaj intr-un termen de X zile inainte de acesta sa fie anulat Conditii de rulaj – pentru a evita cazurile in care jucatorii isi deschid un cont de joc pentru a beneficia de bonusuri si a retrage sumele primite, cazinourile online au introdus conditiile de rulaj. Asta inseamna ca inainte de a putea efectua o retragere, trebuie sa joci o anumita suma de bani. Desigur, exista si bonusuri mai mici care nu au conditii de rulaj atasate, dar acestea sunt rare, iar sumele pe care le poti retrage (din castigurile generate) nu sunt foarte mari.

– pentru a evita cazurile in care jucatorii isi deschid un cont de joc pentru a beneficia de bonusuri si a retrage sumele primite, cazinourile online au introdus conditiile de rulaj. Asta inseamna ca inainte de a putea efectua o retragere, trebuie sa joci o anumita suma de bani. Desigur, exista si bonusuri mai mici care nu au conditii de rulaj atasate, dar acestea sunt rare, iar sumele pe care le poti retrage (din castigurile generate) nu sunt foarte mari. Sumele pariate – ca sa indeplinesti conditiile de rulaj, unii operatori de jocuri de noroc online impun o anumita limita asupra sumei pariate. Vei vedea, ca la cele mai multe cazinouri online, aceasta suma ajunge pana la valoarea maxima de 20 de LEI. Asta inseamna ca daca tu joci pe o miza de 25 de LEI, fie aceasta nu este luata in calcul la efectuarea rulajului, fie doar 20 de LEI vor fi luati in calcul.

Cauta recenzii si pareri ale jucatorilor

Chiar daca alegerea unui cazino online tine in mare parte de preferintele tale personale, poti tine cont si de parerea altor jucatori. Insa eu nu m-as baza foarte mult pe acest aspect, deoarece, in majoritatea parerilor pe care le vei gasi pe internet, vei vedea doar chestii de genul ca site-ul nu plateste, ca n-au retras niciodata bani si alte lucruri de genul.

Insa fara dar si poate poti tine cont de recenziile detaliate despre cazinourile online. Aceste recenzii facute de diverse persoane sau site-uri online ofera informatii detaliate despre mai multe aspecte ce includ: jocurile disponibile pe platforma, metodele de plata pentru depunere si/sau retragere de bani, informatii despre aplicatia pentru mobil si tableta (daca este disponibila), detalii despre metodele de contact ale departamentului de relatii cu clienti si multe altele.

Alege cazinourile cu RTP mare

In primul rand, sa-ti spun ce inseamna RTP. Procentajul RTP (Return to Player) inseamna cat la suta din sumele pariate de jucatori se intorc la acestia sub forma de castiguri pe termen lung. De exemplu, daca un joc are un procentaj RTP de 96%, asta inseamna ca pe termen lung, 96% din sumele pariate se intorc catre jucatori sub forma de castiguri, iar 4% inseamna castigul cazinoului.

Pentru a atrage cat mai multi jucatori pe platformele online, cazinourile online ofera jocuri fie cu un procentaj RTP mai mare, fie cu un procentaj RTP mai mic. Insa tine cont de faptul ca, chiar daca vorbim de un procentaj RTP mare, asta nu inseamna ca vei avea parte de un castig garantat si nu ar trebui sa te bazezi prea mult pe acest lucru.

Joaca intotdeauna responsabil

Intr-un final, un alt aspect extrem de important de care trebuie sa tii cont atunci cand joci la un cazino online este reprezentat de faptul ca trebuie sa joci intotdeauna responsabil. Ce inseamna asta?

Pentru a juca responsabil la un cazino online, bugetul de joc nu ar trebui sa depaseasca 10% din veniturile tale lunare si nu ar trebui sa te imprumuti niciodata de bani sau sa folosesti bani destinati unor cheltuieli esentiale precum mancare, chirie sau rate.

Daca simti ca jocurile de noroc au un impact negativ asupra vietii tale de zi cu zi, cazinourile iti pun la dispozitie diferite instrumente de joc responsabil. Acest lucru este o cerinta obligatorie pentru a primi licenta de functionare.

Printre instrumentele de joc responsabil pe care le vei gasi la majoritatea operatorilor de jocuri de noroc online sunt: