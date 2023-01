România a primit anul acesta aprobarea Acordului de Parteneriat și a tuturor celor 16 programe aferente Politicii de Coeziune 2021-2027, care aduc României 46 de miliarde de euro pentru investiții strategice în spitale mai sigure, rețele strategice de transport, modernizarea infrastructurii de apă și canalizare și sprijin pentru mediul de afaceri.

Din cele 16 programe, 8 sunt regionale, realizându-se descentralizarea în domeniul finanțărilor europene din domeniul dezvoltării regionale și locale și, implicit, adaptării utilizării fondurilor europene la nevoile regiunilor și orașelor din aceste regiuni.

Prin aprobarea programelor în cursul acestui an, România evită riscul pierderii a 5,2 miliarde euro.

La 25 iulie, European Commission anunța oficial aprobarea Acordului de Parteneriat cu România, document strategic național prin care sunt stabilite obiectivele tematice de dezvoltare şi alocarea indicativă a fondurilor europene pentru Politica de Coeziune 2021–2027.

Pentru noul cadru financiar multianual, țara noastră a pregătit 16 programe, 8 naționale și 8 regionale, care au fost rând pe rând aprobate de Comisia Europeană. Astfel, după aprobarea oficială a Programului Transport, la 20 decembrie, toate programele pentru 2021-2027 au primit aviz pozitiv din partea Comisiei Europene.

Toate investițiile cuprinse în Politica de Coeziune sunt stabilite pe baza analizei decalajelor și a rezultatului procesului de cartografiere a infrastructurii, serviciilor și nevoilor, inclusiv la nivel microregional, și cuprind domenii precum ocupărea forței de muncă, infrastructură, educație, locuințe, sănătate, servicii sociale și pentru îngrijire de lungă durată.

Politica de Coeziune 2021-2027 va contribui substanțial la creșterea calității vieții cetățenilor, prin crearea de locuri de muncă, asigurarea de infrastructuri moderne, întreprinderi competitive (în special IMM-uri), economii cu emisii scăzute de dioxid de carbon, resurse umane educate, calificate si adaptabile, precum și administrații publice moderne și eficiente.

„Aprobarea tuturor programelor aferente Politicii de Coeziune 2021-2027 înseamnă dezvoltarea țării în lumina obiectivelor europene de politică și în contextul provocărilor curente cu care ne confruntăm pe scena economică, geopolitică și socială. Este o reușită și din perspectiva faptului că dacă nu reaușeam aprobarea tuturor programelor anul acesta, am fi pierdut 5,2 miliarde euro. Procesul a fost unul complicat și de durată. Îmi aduc aminte că în primul mandat am pus în consultare primele forme ale programelor operaționale, am lansat dezbaterile publice referitoare la conținutul acestora și am început negocierile cu Comisia Europeană. Iată că după 3 ani de atunci, acum putem marca un moment înseamnă ce înseamnă validarea celor 46 de miliarde de euro care ne vor aduce investiții masive în spitale mai sigure, rețele strategice de transport, modernizarea infrastructurii de apă și canalizare și sprijin pentru mediul de afaceri. Putem da oficial startul descentralizării dezvoltării regionale așteptată de primari, autorități locale și județene, dar și de milioane de oameni care vor ca viața lor să fie mai bună. .”, a transmis ministrul Marcel Ioan Boloș.