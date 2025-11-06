Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

41 de percheziții domiciliare în județul Dâmbovița, vizând infracțiuni de mediu și contrabandă

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Găești, au finalizat, în cursul zilei de 5 noiembrie 2025, 41 de percheziții domiciliare în comuna Mătăsaru, ca parte a operațiunii JUPITER, desfășurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române.

Operațiunea vizează infracțiuni precum:incendierea oricărui tip de deșeu, substanță sau obiect;deținerea și păstrarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate;înșelăciune;contrabandă.

În urma perchezițiilor, polițiștii au: indisponibilizat aproximativ 2,8 tone de deșeuri, 7 vetre și peste 10.080 de țigarete nefiscalizate;aplicat 24 de sancțiuni contravenționale în domeniul protecției mediului, în valoare totală de 553.000 de lei;confiscat, împreună cu reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu, 107 tone de deșeuri și dispus suspendarea activității pentru abaterile constatate.

Cercetările au relevat că persoanele implicate ar fi colectat deșeuri feroase și neferoase provenite din dezmembrarea unor autovehicule și ar fi incendiat diverse componente pentru extragerea materialelor metalice, activitate cu impact direct asupra mediului.

Totodată, au fost puse în executare 12 mandate de aducere, persoanele vizate fiind conduse la sediul poliției pentru audieri. În cadrul anchetei, o persoană a fost reținută pentru 24 de ore pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.

Autoritățile reamintesc că efectuarea urmăririi penale reprezintă o etapă a procesului, conform Codului de procedură penală, și că persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.Din cercetări a reieșit că persoanele în cauză ar fi colectat deșeuri feroase și neferoase provenite din dezmembrarea unor autovehicule, iar pentru extragerea materialelor metalice ar fi incendiat diverse componente, activitate cu impact asupra mediului.

Tot în împrejurarea documentației efectuate, a fost dispusă efectuarea în continuare a urmării penale față de o persoană pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune, fiind dispusă măsura reținerii, pentru 24 de ore.

Precizăm că efectuarea urmăririi penale reprezintă o etapă a procesului penal, reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Articolul precedent
Bărbat reținut pentru furt calificat în Târgoviște
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

Bărbat reținut pentru furt calificat în Târgoviște

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Târgoviște – Biroul Investigații Criminale,...

România strălucește la Campionatul Mondial de Ju-Jitsu Masters 2025 din Bangkok

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Echipa României a obținut rezultate remarcabile la Campionatul Mondial de...

Numărătoarea inversă pentru meciul România – Bosnia-Herțegovina: Tricolorii se pregătesc pentru victorie!

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Mai sunt doar 10 zile până la confruntarea mult așteptată dintre România și Bosnia-Herțegovina,...

Parteneriat între Chindia Târgoviște și Decathlon România: retailerul devine furnizorul oficial de echipament tehnic al clubului

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Clubul Chindia Târgoviște anunță încheierea unui parteneriat oficial cu Decathlon România, unul...

News

Alerte InfoCons de Black Friday: peste 4.880 de produse periculoase și neconforme în atenția consumatorilor

Social 0
Pe măsură ce sezonul reducerilor de Black Friday se apropie, InfoCons trage un...

Siguranța casei tale începe cu verificarea instalației de gaze

Social 0
Locuințele  sunt dotate cu diverse instalații și echipamente care...

 Tânăr din Gura Ocniței arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a fost prins conducând fără permis

Social 0
Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Moreni au pus în aplicare un mandat...

© 2023 Ziarul Dâmbovița