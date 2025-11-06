41 de percheziții domiciliare în județul Dâmbovița, vizând infracțiuni de mediu și contrabandă

Polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Găești, au finalizat, în cursul zilei de 5 noiembrie 2025, 41 de percheziții domiciliare în comuna Mătăsaru, ca parte a operațiunii JUPITER, desfășurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române.

Operațiunea vizează infracțiuni precum:incendierea oricărui tip de deșeu, substanță sau obiect;deținerea și păstrarea deșeurilor în afara spațiilor autorizate;înșelăciune;contrabandă.

În urma perchezițiilor, polițiștii au: indisponibilizat aproximativ 2,8 tone de deșeuri, 7 vetre și peste 10.080 de țigarete nefiscalizate;aplicat 24 de sancțiuni contravenționale în domeniul protecției mediului, în valoare totală de 553.000 de lei;confiscat, împreună cu reprezentanții Gărzii Naționale de Mediu, 107 tone de deșeuri și dispus suspendarea activității pentru abaterile constatate.

Cercetările au relevat că persoanele implicate ar fi colectat deșeuri feroase și neferoase provenite din dezmembrarea unor autovehicule și ar fi incendiat diverse componente pentru extragerea materialelor metalice, activitate cu impact direct asupra mediului.

Totodată, au fost puse în executare 12 mandate de aducere, persoanele vizate fiind conduse la sediul poliției pentru audieri. În cadrul anchetei, o persoană a fost reținută pentru 24 de ore pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune.

