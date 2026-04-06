3 milioane de persoane vulnerabile vor beneficia de sprijin financiar și majorări de venituri.

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Pensiile mici vor fi completate cu sume între 600 și 1.000 lei, în două tranșe (mai și decembrie 2026), în funcție de cuantumul pensiei:până la 1.500 lei → 1.000 lei, 1.501–2.000 lei → 800 lei, 2.001–3.000 lei → 600 lei

Majorarea Venitului Minim de Incluziune (VMI), în funcție de venituri și numărul de copii, cu accent pe familiile monoparentale și cu mai mulți copii.

Prestațiile sociale pentru copiii cu handicap cresc semnificativ:

grav: 463 → 548 lei, accentuat: 232 → 397 lei, mediu: 80 → 199 lei

Stimulente educaționale pentru copiii din familii defavorizate: 133 → 265 lei

Impact bugetar: aproximativ 2,7 miliarde lei, cu intrare în vigoare de la drepturile aferente lunii aprilie 2026.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a subliniat că măsurile vizează protejarea demnității pensionarilor și sprijinirea familiilor vulnerabile, contribuind la reducerea riscului de sărăcie și excluziune socială.

Nu e nicio glumă , un tribunal din Bruxelles a obligat România să plătească 600 de milioane de euro (aproximativ 4 miliarde de lei, cu tot cu penalități) companiei Pfizer pentru dozele de vaccin anti-COVID comandate în exces și inutil de fostul Minister al Sănătății condus de USR.
Senzațional! CSM Târgoviște scrie istorie și se califică în finala campionatului național după un meci incendiar împotriva Sepsi Sfântu Gheorghe, scor 66-60, chiar pe terenul adversarilor!
Roxana - Ionela Botea
