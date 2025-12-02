Citește ziarul Dâmbovița E-PAPER
Search
E-PAPER

289 de înotători au participat la Campionatul Național de Poliatlon pentru copii de 11 ani, găzduit la Târgoviște

By: Roxana - Ionela Botea

Date:

Târgoviștea a fost în  weekend gazda Campionatului Național de Poliatlon – categoria copii 11 ani, competiție desfășurată la Complexul Turistic de Natație și care a reunit nu mai puțin de 289 de sportivi din întreaga țară, dintre care 159 băieți și 130 de fete.

Printre tinerii participanți s-a numărat și Williams Ionuț Marin, reprezentant al CSM Târgoviște, pregătit de antrenorul Gheorghe Tzitzeclis, unul dintre tehnicienii experimentați ai clubului.

La masculin, cel mai valoros punctaj al competiției i-a aparținut lui Ștefan Dobrin (Atena Sport Club Constanța), care a acumulat 947 de puncte, în timp ce la feminin lider a fost Raluca Chirfot (Aqua Sport Citius București), cu 767 de puncte.

La categoria pe echipe, CS Dinamo București a dominat clasamentul masculin cu 1004 puncte, iar ACS NAVI București s-a impus în competiția feminină, totalizând 649 de puncte.

Evenimentul a fost o reușită atât sub aspect organizatoric, cât și prin nivelul ridicat al performanțelor tinerilor sportivi, demonstrând încă o dată potențialul generației tinere din natația românească.

Felicitări tuturor copiilor și antrenorilor!

Foto: Nicole Cris

Articolul precedent
 CSU Târgoviște joacă  ultimul meci pe teren propriu din 2025, în Liga 1 de Baschet Masculin
Articolul următor
FCSB U19,  pe 10 decembrie are șanse la calificarea în primăvara UEFA Youth League
Roxana - Ionela Botea
Roxana - Ionela Botea

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Popular

Știri
Dâmbovița

ACCIDENT RUTIER ÎN COMUNA VOINEȘTI: TREI PERSOANE RĂNITE

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
În această după-amiază, 1 decembrie, polițiștii Serviciului Rutier au...

FCSB U19,  pe 10 decembrie are șanse la calificarea în primăvara UEFA Youth League

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
FCSB U19, campioana Ligii de Tineret 2024/2025, a fost...

 CSU Târgoviște joacă  ultimul meci pe teren propriu din 2025, în Liga 1 de Baschet Masculin

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Echipa de baschet masculin CSU Târgoviște se pregătește pentru...

La  Târgoviștea,  Parada lui Moș Crăciun are loc   pe 13 decembrie

Roxana - Ionela Botea Roxana - Ionela Botea -
Târgoviștea se pregătește să îmbrace straiele sărbătorilor de iarnă...

News

 MAI, DSU și IGSU continuă sprijinul pentru alimentarea cu apă a comunităților din Prahova și Dâmbovița

Social 0
Ministerul Afacerilor Interne, alături de Departamentul pentru Situații de...

Târgoviște celebrează Ziua Națională: Ceremonii militare, defilare și expoziție de tehnică militară pe 1 Decembrie

Social 0
Dâmbovițenii sunt invitați astăzi , 1 Decembrie, să participe la...

Accident rutier în afara localității Bungetu. Un ansamblu de vehicule s-a răsturnat în decor

Social 0
Un accident rutier a avut loc   pe DN 71,...

© 2023 Ziarul Dâmbovița