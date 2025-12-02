289 de înotători au participat la Campionatul Național de Poliatlon pentru copii de 11 ani, găzduit la Târgoviște

Târgoviștea a fost în weekend gazda Campionatului Național de Poliatlon – categoria copii 11 ani, competiție desfășurată la Complexul Turistic de Natație și care a reunit nu mai puțin de 289 de sportivi din întreaga țară, dintre care 159 băieți și 130 de fete.

Printre tinerii participanți s-a numărat și Williams Ionuț Marin, reprezentant al CSM Târgoviște, pregătit de antrenorul Gheorghe Tzitzeclis, unul dintre tehnicienii experimentați ai clubului.

La masculin, cel mai valoros punctaj al competiției i-a aparținut lui Ștefan Dobrin (Atena Sport Club Constanța), care a acumulat 947 de puncte, în timp ce la feminin lider a fost Raluca Chirfot (Aqua Sport Citius București), cu 767 de puncte.

La categoria pe echipe, CS Dinamo București a dominat clasamentul masculin cu 1004 puncte, iar ACS NAVI București s-a impus în competiția feminină, totalizând 649 de puncte.

Evenimentul a fost o reușită atât sub aspect organizatoric, cât și prin nivelul ridicat al performanțelor tinerilor sportivi, demonstrând încă o dată potențialul generației tinere din natația românească.

Felicitări tuturor copiilor și antrenorilor!

Foto: Nicole Cris