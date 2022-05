282 fermieri din Dâmbovița au solicitat sprijin cuplat în sectorul vegetal

1 0

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a început din această săptămână autorizarea la plata pentru schemele de sprijin cuplat in sector vegetal 2021.

In conformitate cu prevederile art. 1, alin (5), din Hotărârea de Guvern nr. 621 din 12.05.2022, cuantumul pentru fiecare masura a fost stabilit de APIA prin raportarea plafoanelor financiare prevăzute în legislație la suprafețele eligibile pentru anul 2021, dupa cum urmează:

Schema de plată Plafoane financiare (euro/ha) Cuantum (euro/ha) Sprijin cuplat în sectorul vegetal – soia 31.232.000 237,1600 Sprijin cuplat în sectorul vegetal – lucernă 17.215.000 101,1485 Sprijin cuplat în sectorul vegetal – leguminoase boabe pentru industrializare/procesare: mazăre boabe și fasole boabe 450.000 144,7718 Sprijin cuplat în sectorul vegetal – cânepă pentru ulei și/sau fibră 90.000 2250 Sprijin cuplat în sectorul vegetal – orez 4.087.000 1398,5990 Sprijin cuplat în sectorul vegetal – sămânță de cartof 844.360 1434,7907 Sprijin cuplat în sectorul vegetal – hamei 132.980 531,1975 Sprijin cuplat în sectorul vegetal – sfeclă de zahăr 16.099.500 829,8313 Sprijin cuplat în sectorul vegetal – tomate pentru industrializare cultivate în câmp 1.250.000 1700,6802 Sprijin cuplat în sectorul vegetal – castraveți pentru industrializare cultivați în câmp 13.560 707,3552 Sprijin cuplat în sectorul vegetal – legume cultivate în sere și solarii: tomate pentru consum în stare proaspătă, castraveți pentru consum în stare proaspătă și/sau pentru industrializare, ardei, varză și vinete pentru consum în stare proaspătă 12.370.460 5006,4591 Sprijin cuplat în sectorul vegetal – fructe destinate industrializării: prune, mere, cireșe, vișine, caise și zarzăre 517.500 209,0165 Sprijin cuplat în sectorul vegetal – cartof timpuriu pentru industrializare 2.794.830 787,5422

In judetul Dambovita, au solicitat sprijin cuplat in sectorul vegetal 282 de fermieri, impartiti pe urmatoarele culturi: cartof– 12 fermieri/174,27 ha, fructe- 22 fermieri/191,45 ha, leguminoase – 4 fermieri/ 99,26 ha, legume in sere si solarii – 112 fermieri- 39,97 ha, tomate – 1 fermier/1 ha, lucerna – 129 fermieri/883,61 ha, soia- 2 fermieri/13,63 ha.