24 de metri cubi de material lemnos, confiscați de polițiștii din Fieni

Polițiștii din cadrul Poliția Orașului Fieni, împreună cu cei ai Secția 7 Poliție Rurală Fieni, au desfășurat, la data de 1 aprilie, o acțiune pentru verificarea modului de depozitare, deținere și comercializare a materialului lemnos.

În urma controalelor efectuate, oamenii legii au verificat trei societăți comerciale, iar neregulile constatate au dus la aplicarea a trei sancțiuni contravenționale, în baza Legea 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice.

Amenzile aplicate se ridică la 4.000 de lei, acestea fiind acordate pentru expedierea sau transportul materialului lemnos fără proveniență legală.

Totodată, polițiștii au dispus confiscarea valorică a 24 de metri cubi de material lemnos, măsură luată pentru combaterea tăierilor ilegale și a comercializării fără documente legale.

Acțiunile de acest tip vor continua și în perioada următoare, autoritățile urmărind prevenirea și combaterea ilegalităților din domeniul silvic, precum și protejarea fondului forestier.